Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné adatni. ","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné...","id":"20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e6606f-cba6-40c2-bb6a-d6124207d5da","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","timestamp":"2020. december. 14. 07:46","title":"Rogán: Aki nem regisztrál az oltásra, hátrébb kerül a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre a gyanúsítottak.","shortLead":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre...","id":"20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49110916-660d-4b1e-b33f-5476abaa840d","keywords":null,"link":"/elet/20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","timestamp":"2020. december. 15. 16:38","title":"Egy 2008-ban elkövetett rablógyilkosság gyanúsítottjait fogták el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető Mariana-árokban, illetve az Új-Zéland közeli Kermadec-árokban élő tengeri lényekben egy különösen mérgező nehézfémre, a higanyra bukkantak. ","shortLead":"A Michigani Egyetem kutatóit is meglepte, amikor a 11 ezer méteres mélységével a Föld legmélyebb pontjának tekinthető...","id":"202050_higany_amelyben_elonti_amereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1b54430-a4a6-4f29-9656-493015159aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa7cb-3979-45fb-bbcb-2fa29013adc2","keywords":null,"link":"/360/202050_higany_amelyben_elonti_amereg","timestamp":"2020. december. 15. 12:00","title":"Hogyan mérgezi az ember higannyal a 11 ezer méteres mélységben élő lényeket is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók azonban nem engednek.","shortLead":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók...","id":"20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51038301-c0eb-4778-8fbd-3938cbc732bf","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","timestamp":"2020. december. 14. 10:46","title":"Nagyon vennék a pesti szállodákat a járványhelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos változást hozott a veszélyhelyzet bevezetése, így a Babaváró igénylésénél is több minden módosult. A Bankmonitor szakértői tekintették át, mit érdemes észben tartani.","shortLead":"Számos változást hozott a veszélyhelyzet bevezetése, így a Babaváró igénylésénél is több minden módosult. A Bankmonitor...","id":"20201214_Konnyitettek_a_Babavaro_nehany_feltetelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d063452e-dcac-4450-9f41-9e4100370e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Konnyitettek_a_Babavaro_nehany_feltetelen","timestamp":"2020. december. 14. 15:04","title":"Könnyítettek a Babaváró néhány feltételén, ezek a legfontosabb pontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google mérnökei betettek egy új gombot a Chrome fejlesztőknek szánt változatába, a Canaryba, amivel előhívható néhány tesztfunkció.","shortLead":"A Google mérnökei betettek egy új gombot a Chrome fejlesztőknek szánt változatába, a Canaryba, amivel előhívható néhány...","id":"20201214_google_chrome_canary_bongeszo_chrome_labs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335cb8ec-44df-49d0-9c9c-5fa9ae2382b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_chrome_canary_bongeszo_chrome_labs","timestamp":"2020. december. 14. 16:03","title":"Chrome böngészőt használ? Egyszerűbb lesz kipróbálni a kísérleti funkciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2df667-7d54-492a-bdef-fad10c904cce","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Az érzelmek megélése az életöröm megélésének királyi útja” – mondta el HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, L. Stipkovits Erika pszichológus a kamaszokkal kapcsolatban. A beszélgetés során szó esett egyebek mellett a tinédzserkor bizonytalan kezdetéről és végéről, a szabályok fontosságáról, az indulatok kezeléséről és az egészséges szülői bűntudatról.","shortLead":"„Az érzelmek megélése az életöröm megélésének királyi útja” – mondta el HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi...","id":"20201215_L_Stipkovits_Erika_A_szulo_legyen_kamasz_gyereke_prefrontalis_kerge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df2df667-7d54-492a-bdef-fad10c904cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d360c6-87c5-4cdf-9b3e-b87a444d9eed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201215_L_Stipkovits_Erika_A_szulo_legyen_kamasz_gyereke_prefrontalis_kerge","timestamp":"2020. december. 15. 16:30","title":"L. Stipkovits Erika: A szülő legyen kamasz gyereke prefrontális kérge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28c80fa-763c-4a54-8d49-81ed6b91f9cb","keywords":null,"link":"/360/20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","timestamp":"2020. december. 14. 08:00","title":"Radar360: Rogán megszólalt a vakcinaregisztrációról, az SZFE-sek a tanévükről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]