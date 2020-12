Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett – mondja Szabó Simon. A színész a segítségnyújtásban látja az esélyét annak, hogy ebből az évből még valami jót kihozzunk. Szabó Simon: 2020-at meg kell menteni

Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.

70 ezer forintos gyorssegélyt kap több száz magyar előadó

Az Európai Bizottság elnöke szerint a népesség 70 százalékát be kell oltani, úgyhogy jobb minél hamarabb elkezdeni.

Von der Leyen azt akarja, egyszerre kezdjék oltani az embereket az Európai Unióban

Miért keresi mindig a háború lehetőségét Orbán Viktor? – boncolgatja a kérdést írásunk matematikus-pszichológus szerzője, Mérő László, katonazenészhez hasonlítva a kormányfőt: katonának zenész, zenésznek katona.

Mérő László: Mostanra lett elegünk az Orbán-féle katonásdiból

Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.

Szappannal moshatták ki egy gyerek száját egy óvodában, azóta is pszichológushoz jár

A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne, hogy a biztonsági öv miatt halnak meg az autósok.

A "gyilkos biztonsági öv" parádés példájával üzent az oltáselleneseknek Boldogkői Zsolt

Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. A szlovén városok téli világa utánozhatatlan

133 igen és 6 nem szavazat mellett született meg a döntés a fideszes politikusról.

Deutsch Tamás jogfosztását elfogadta az Európai Néppárt