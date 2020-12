Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó épül az M1 és az M7 között.","shortLead":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó...","id":"20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37699-3788-46ac-a384-83555f5144ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","timestamp":"2020. december. 27. 10:38","title":"82 milliárdból fejleszt közutakat a kormány, az M2-es az országhatárig fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet kommunisták autoriter rezsimje” között.","shortLead":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet...","id":"20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a50c1f-bf24-4f38-97ac-9a46983b327f","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","timestamp":"2020. december. 27. 17:16","title":"Weber szerint Orbán szét akarja rombolni az egységes Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006be677-967a-452d-9231-669fa75ad7e8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jövő aranya lehet a zenei jogdíj; sztárok egész életművüket eladják befektetési alapoknak, és az átengedett hozamért egyszeri nagy összeghez jutnak. A tranzakciókat a streaming megerősödése váltotta ki és a járvány gyorsította fel.","shortLead":"A jövő aranya lehet a zenei jogdíj; sztárok egész életművüket eladják befektetési alapoknak, és az átengedett hozamért...","id":"202051__zenei_jogdijak__hozamvadaszat__adoelonyok__jol_hangzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006be677-967a-452d-9231-669fa75ad7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3d6e86-d402-4c68-a011-b7de4bdd24ca","keywords":null,"link":"/360/202051__zenei_jogdijak__hozamvadaszat__adoelonyok__jol_hangzik","timestamp":"2020. december. 26. 08:15","title":"Már nemcsak a zeneművek szerzése és előadása, hanem a birtoklása is nagy üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b2fc89-4a7e-4613-b458-4b7dc2cfc264","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","timestamp":"2020. december. 27. 09:10","title":"Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f0057b-b2fd-48dc-a635-d81993d48373","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és eddig senkinél nem jelentkeztek egészségügyi problémák.","shortLead":"Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és...","id":"20201227_Ot_nap_alatt_csaknem_ezer_egeszsegugyi_dolgozot_oltanak_be_a_Delpesti_Centrumkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f0057b-b2fd-48dc-a635-d81993d48373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99032389-9259-4948-b0f4-e6edcf7a15f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Ot_nap_alatt_csaknem_ezer_egeszsegugyi_dolgozot_oltanak_be_a_Delpesti_Centrumkorhazban","timestamp":"2020. december. 27. 14:54","title":"Öt nap alatt csaknem ezer egészségügyi dolgozót oltanak be a Dél-pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1abc371-668a-469f-a23f-cc5fa6691964","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Andy Murray kétszeres olimpiai bajnok brit teniszező szabadkártyát kapott a Delray Beach-i tenisztornára, így Floridában kezdi meg a 2021-es szezont.\r

\r

","shortLead":"Andy Murray kétszeres olimpiai bajnok brit teniszező szabadkártyát kapott a Delray Beach-i tenisztornára...","id":"20201226_A_Delray_Beachi_tenisztornan_kezdi_az_uj_szezont_Murray","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1abc371-668a-469f-a23f-cc5fa6691964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05770a98-7adc-4335-84f1-466abf0ea4ec","keywords":null,"link":"/sport/20201226_A_Delray_Beachi_tenisztornan_kezdi_az_uj_szezont_Murray","timestamp":"2020. december. 26. 13:10","title":"A Delray Beach-i tenisztornán kezdi az új szezont Murray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz.","shortLead":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt...","id":"202051_aprilis_20_negativ_olajar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3ba38-c0da-461e-8a5a-bdda8be3ffe0","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_20_negativ_olajar","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 33 éves ügyvédet azután vették őrizetbe, hogy az orosz ellenzéki magát kémfőnöknek kiadva felhívta a merénylőjét.","shortLead":"A 33 éves ügyvédet azután vették őrizetbe, hogy az orosz ellenzéki magát kémfőnöknek kiadva felhívta a merénylőjét.","id":"20201228_alekszej_navalnij_ugyved_orosz_hatosagok_ljubov_szobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af9bc51-a728-413d-8f36-c51fb3546125","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_alekszej_navalnij_ugyved_orosz_hatosagok_ljubov_szobol","timestamp":"2020. december. 28. 05:15","title":"Elengedték az orosz hatóságok Navalnij ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]