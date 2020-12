Hat stájerországi mezőgazdasági szakiskola igazgatója jött össze egy balszerencsés vasárnapon, hogy pálinkát főzzenek – idézi az ausztriai Kleine Zeitung hírét az Oe24.at. A csapat összejöveteléről hárman koronavírus-fertőzöttként távoztak.

Az igazgatók korábbban is gyakran találkoztak, hogy az iskolákban tananyagként is szereplő foglalatosságot a szabadidejükben űzzék. Állítólag végig az orrot és a szájat is eltakaró maszkot viseltek, és egy tágas helyen találkoztak, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzés esélyét. A feltételezések szerint a poharakkal adhatták tovább a vírust is egymásnak, amikor megkostolták a friss főzetet.

A beteg igazgatók két hetet töltöttek karanténban, mostanra jól vannak. Az eset az iskolákat fenntartó tartományi tanács figyelmét is felkeltette, a mező- és erdőgazdálkodásért felelős tanácsos, Johann Seitinger pedig közelebbről is megvizsgálná a történteket.

