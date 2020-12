Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","shortLead":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","id":"20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dd0bf3-fbb0-42e4-bbc6-9cc81d4c69d1","keywords":null,"link":"/360/20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","timestamp":"2020. december. 29. 07:30","title":"Le Figaro: Orbánnak nincs helye a nyugati politika főáramában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","shortLead":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","id":"20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135e7dbf-ee45-4288-94f8-1fb86df4e08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 30. 20:20","title":"Még néhány óra, és több mobilon megszűnik létezni a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Túl nagy károkat nem okozott Magyarországon a horvátországi földrengés.","shortLead":"Túl nagy károkat nem okozott Magyarországon a horvátországi földrengés.","id":"20201230_foldrenges_biztosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be886bd7-a22a-4aec-8b7e-36c289216412","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_foldrenges_biztosito","timestamp":"2020. december. 30. 10:42","title":"Megrepedt falak, betört ablakok miatt fordultak a biztosítókhoz magyarok a földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bdd438-040c-4de3-8653-d38fd9648737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BlinkAI nevű vállalat által gyártott mesterséges intelligencia alaposan kihasználja a Xiaomi Mi 11-ben dolgozó csúcsprocesszort, a Snapdragon 888-at. Cserébe igen lenyűgöző képek és videók készülhetnek.","shortLead":"A BlinkAI nevű vállalat által gyártott mesterséges intelligencia alaposan kihasználja a Xiaomi Mi 11-ben dolgozó...","id":"20201230_xiaomi_mi_11_ejszakai_mod_blinkai_mesterseges_intelligencia_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6bdd438-040c-4de3-8653-d38fd9648737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00aae9fb-5c5c-40d0-9571-67fa5c28b161","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_xiaomi_mi_11_ejszakai_mod_blinkai_mesterseges_intelligencia_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 30. 09:33","title":"Így működik az éjszakai mód a Xiaomi Mi 11 kamerájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","shortLead":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","id":"20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34461028-85f1-42e4-894e-cd0b8ec752d6","keywords":null,"link":"/sport/20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 30. 12:32","title":"A Barcelona edzője már el is engedte a bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","shortLead":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","id":"20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33102fc1-f5b9-47ad-90dd-f4f5a4b1e772","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","timestamp":"2020. december. 30. 13:46","title":"92 ember kapott életfogytiglant Törökországban a 2016-os puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek mozgóképes felvételét először a hvg.hu-n tekintheti meg.","shortLead":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek...","id":"20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eadc3f-7610-4818-89ae-2de5782475df","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","timestamp":"2020. december. 29. 10:00","title":"Premier: Itt a Mörk és a Qualitons emlékezetes közös produkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője és Charles Michel az Európai Tanács elnöke. Boris Johnson brit miniszterelnök is szerdán írja alá az egyezményt, melyet a londoni parlament minden bizonnyal megszavaz. ","shortLead":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője...","id":"20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4a9d1-2ab4-42f7-a09e-477627767dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","timestamp":"2020. december. 30. 12:56","title":"Barnier: A Brexit is bizonyítja, nem jó ötlet az EU elhagyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]