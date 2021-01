Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","id":"20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090d3b-eb26-4fa3-96f3-dd1336c3240e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","timestamp":"2021. január. 02. 08:54","title":"1410 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 114 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fa4ad2-0e32-4d8c-9043-2d29a32a0c76","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a különleges brit négykerekű garantáltan nem jön gyakran szembe az utakon. Vagy a tavakban, tengerekben.","shortLead":"Ez a különleges brit négykerekű garantáltan nem jön gyakran szembe az utakon. Vagy a tavakban, tengerekben.","id":"20210103_testkozelbol_ismerkedtunk_meg_james_bond_viz_alatti_lotusaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fa4ad2-0e32-4d8c-9043-2d29a32a0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6cfdc1-4aa5-4af0-933e-e6bdc4933cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_testkozelbol_ismerkedtunk_meg_james_bond_viz_alatti_lotusaval","timestamp":"2021. január. 03. 06:41","title":"Testközelből ismerkedtünk meg James Bond víz alatti Lotusával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc0b895-7c3a-4c3d-8818-b7ac3e4c325e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott a sorozathősökért. Hajós családtörténet a kapitalizmus hőskorából, szovjet kémfilm a KGB megrendelésére, cseh kórházi szappanopera, német gasztro-James Bond és vasalódizájnba oltott sci-fi. Ilyen sorozatokat kaptak a magyarok a 70-80-as években.","shortLead":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott...","id":"20210101_Onedin_csalad_Korhaz_a_varos_szelen_Stirlicz__A_Netflix_elott_is_voltak_sorozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc0b895-7c3a-4c3d-8818-b7ac3e4c325e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4210b3b-680c-4715-a220-4bb08c39508e","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Onedin_csalad_Korhaz_a_varos_szelen_Stirlicz__A_Netflix_elott_is_voltak_sorozatok","timestamp":"2021. január. 01. 19:15","title":"Onedin család, Kórház a város szélén, Stirlicz – a Netflix előtt is voltak sorozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","shortLead":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","id":"20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2d330e-2c3e-4dda-bfa5-0992603f8192","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","timestamp":"2021. január. 02. 12:52","title":"Ilyen egy békés szilveszter Franciaországban: csak 861 autót gyújtottak föl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinikai tesztek alapján a súlyos megbetegedéstől 100 százalékban véd a vakcina. ","shortLead":"A klinikai tesztek alapján a súlyos megbetegedéstől 100 százalékban véd a vakcina. ","id":"20210101_Moderna_oltas_vedelem_jarvany_pecsi_virologusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1b631-63ed-48ec-a28d-e051f14e89e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Moderna_oltas_vedelem_jarvany_pecsi_virologusok","timestamp":"2021. január. 01. 18:55","title":"Hamarosan dönt az EU a Moderna vackináról, a pécsi virológusok leírták, mit lehet eddig tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni a rablóknak.","shortLead":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni...","id":"20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee32dfb-08c9-40ec-95b9-b9b8806b54c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","timestamp":"2021. január. 02. 05:05","title":"Levideózták, ahogyan a szilveszteri durrogtatás közben kirámolnak egy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1a854-4cb7-435b-86db-310c3eb8bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","timestamp":"2021. január. 03. 12:03","title":"Ez történt: Megnéztük a Hundubot, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]