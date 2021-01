Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ba25ac0-654b-46ea-b454-a9c2ded8428b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csodagyereknek számító Bolling 14 évesen már profi zongoristaként lépett fel. ","shortLead":"A csodagyereknek számító Bolling 14 évesen már profi zongoristaként lépett fel. ","id":"20210103_Meghalt_Claude_Bolling_francia_zongorista_tobb_mint_szaz_film_zenejenek_szerzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba25ac0-654b-46ea-b454-a9c2ded8428b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4874229-c423-475d-a5c2-ddfdb561ed41","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_Meghalt_Claude_Bolling_francia_zongorista_tobb_mint_szaz_film_zenejenek_szerzoje","timestamp":"2021. január. 03. 14:47","title":"Elhunyt a francia zongorista, Claude Bolling, a Borsalino zenéjének szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bb4e72-a096-42af-beaf-fe0af9b04cdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi hírek szerint egy, szoftverében különleges okosórával rukkolhat ki a OnePlus. Most viszont úgy tűnik, a gyártó „lejjebb” adta ennél.","shortLead":"A korábbi hírek szerint egy, szoftverében különleges okosórával rukkolhat ki a OnePlus. Most viszont úgy tűnik...","id":"20210104_oneplus_band_fitneszkarkoto_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28bb4e72-a096-42af-beaf-fe0af9b04cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9add997-31c8-4d58-ac2a-18a7c989ee89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_oneplus_band_fitneszkarkoto_megjelenes","timestamp":"2021. január. 04. 09:45","title":"Hamarosan jön a OnePlus viselhető eszköze, de kevesebb lehet a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek miatt. Az izzasztó program most új köntösben, a modernebb PlayStation 5-ön lett játszható – csak legyen hozzá türelmünk.","shortLead":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek...","id":"20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418549e-b5e7-406b-82f4-81bddeec969b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","timestamp":"2021. január. 02. 20:00","title":"Ebben a PS5-ös játékban embertelen megpróbáltatásban lesz része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi helyzetükben. Mindez a kormányra üt vissza, amely még a járvány megszűnését sem tudja majd győzelemként eladni – mondja a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Az ellenzék a közös listával megközelíti a Fideszt, ám a kormánypárt támogatóinak csökkenése Závecz Tibor szerint még nem drámai, így 2006 óta nem látott nyílt verseny lesz a 2022-es választásokon. Évindító nagyinterjúnk.","shortLead":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi...","id":"20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d16106-3aeb-4dd3-832d-7a89b487d137","keywords":null,"link":"/360/20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","timestamp":"2021. január. 04. 06:30","title":"Závecz Tibor: Már 2021 is arról fog szólni, ki nyeri a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","shortLead":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","id":"20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a718ab-9d88-4272-bd0e-cfcc1ee026e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","timestamp":"2021. január. 04. 05:10","title":"Nancy Pelosit újraválasztották az amerikai képviselőház elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5e30b4-c929-4afc-ab86-85b07492d8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha 2019 szilveszterén hibernáltunk volna valakit, és most olvasztanánk ki, valószínűleg csodálkozna, hogy az első mondat, amit hallana, az volna: „Menj arrébb!” Egyszerre szürreális és tragikus év volt 2020, nem fogjuk egyhamar elfelejteni. Megnéztük, hogy önök mit tartottak a legfontosabbnak hónapról hónapra, és a gazdaság, valamint a vállalkozás rovatunk legolvasottabb cikkei alapján állítottuk össze az éves gazdasági összefoglalónkat.","shortLead":"Ha 2019 szilveszterén hibernáltunk volna valakit, és most olvasztanánk ki, valószínűleg csodálkozna, hogy az első...","id":"20210103_Es_akkor_megneztuk_onok_milyennek_lattak_2020at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5e30b4-c929-4afc-ab86-85b07492d8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e5718-6e9f-47b0-9444-8aa83a48c588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Es_akkor_megneztuk_onok_milyennek_lattak_2020at","timestamp":"2021. január. 03. 07:00","title":"És akkor megnéztük, önök milyennek látták 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","shortLead":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","id":"20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec488539-d205-4f40-9e21-f3f0a60b289f","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","timestamp":"2021. január. 02. 19:02","title":"Ausztrália megváltoztatta himnuszát, mert kirekesztető volt az őslakosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","id":"20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e82778-a37b-4c97-a157-41f8f835dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","timestamp":"2021. január. 03. 08:43","title":"Kigyulladt és leégett egy lakóház a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]