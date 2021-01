Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","shortLead":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae481a-f4b6-4cc6-83d4-4dc53a2919c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","timestamp":"2021. január. 05. 19:52","title":"Lekerült a lélegeztetőgépről a KDNP-s Aradszki András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60536eea-8f37-4c97-9c98-5d5422c8cc48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","timestamp":"2021. január. 06. 13:49","title":"A Fidesz már 14 teljes gazdasági ágazatot osztott újra a sajátjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affa5b38-eed5-4521-a542-e3a9f972dd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb tüntetésekre lehet számítani a döntés után Wisconsinban.","shortLead":"Újabb tüntetésekre lehet számítani a döntés után Wisconsinban.","id":"20210106_Jacob_Blake_rendorseg_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=affa5b38-eed5-4521-a542-e3a9f972dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461402c0-1cf0-4906-8b1e-d5a7199f4ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Jacob_Blake_rendorseg_vademeles","timestamp":"2021. január. 06. 05:57","title":"Nem emelnek vádat az afroamerikai Jacob Blake-et hátba lövő rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról. Az eredményüket a Remote Sensing című tudományos szaklapban publikálták, amivel egy globális projekthez is hozzájárultak.","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról...","id":"20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba6274c-4402-4b5e-b362-04ad4b4a30d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","timestamp":"2021. január. 06. 12:03","title":"Magyar kutatók hozzájárulásával készült el a szikes talajok világtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","id":"20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd050c9d-d17c-4910-a5e6-d5f2ea9496a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","timestamp":"2021. január. 05. 06:41","title":"Megkezdődött a legjobban gyorsuló hiperautó árusítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","shortLead":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","id":"20210105_korrupcio_nav_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413c8f45-b669-4e62-a9ef-c20f0bcb3b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_korrupcio_nav_vademeles","timestamp":"2021. január. 05. 12:25","title":"Vádat emeltek a benzinkártyával megkent NAV-vezető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb83a6d6-b37a-4a48-9061-56cd839188cb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elutasította a VIII. kerületi önkormányzat évek óta átalakítás alatt álló káptalanfüredi gyermeküdülője átadási határidejének meghosszabbítását, és az állami támogatás visszafizetését követeli az ellenzéki vezetésű Józsefvárostól. Szabó Tünde tavaly nyáron még jóváhagyta ezeket a kéréseket. Pikó András polgármester szerint a lépéssel a gyerekeken áll bosszút a Fidesz.","shortLead":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elutasította a VIII. kerületi önkormányzat évek óta átalakítás alatt álló...","id":"20210105_jozsefvaros_kaptalanfured_gyermekudulo_szabo_tunde_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb83a6d6-b37a-4a48-9061-56cd839188cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7d70a-86f4-462c-b95d-3cf6e382d8a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_jozsefvaros_kaptalanfured_gyermekudulo_szabo_tunde_piko_andras","timestamp":"2021. január. 05. 17:27","title":"Megtorpedózta az állam a józsefvárosi gyermektábor évek óta húzódó befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]