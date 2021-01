Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is rögzítettek volna. ","shortLead":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is...","id":"202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb8b3c4-f948-4458-9cd2-7df1e7816bd0","keywords":null,"link":"/360/202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","timestamp":"2021. január. 11. 10:00","title":"Emberek helyett mesterséges intelligencia végezheti a filmek korhatár-besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","shortLead":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","id":"20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba03ca3-7b88-46e2-b1da-7dc940d16c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. január. 10. 17:52","title":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is, a jelenből pedig Putyint és Orbán Viktort említi külön. ","shortLead":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is...","id":"20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1d9f4-f5db-4ec7-860c-0b778efade5b","keywords":null,"link":"/360/20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","timestamp":"2021. január. 11. 09:40","title":"Orbánnal példálózik a New York Times a hazugság művészetéről szóló cikkében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e5c6a6-cd50-41ef-bf94-4c0ce93300d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Évről évre erősebb autókkal járnak. ","shortLead":"Évről évre erősebb autókkal járnak. ","id":"20210111_165_loeros_egy_atlagos_uj_auto_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e5c6a6-cd50-41ef-bf94-4c0ce93300d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d172de-5464-481f-abd9-d6dec8032016","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_165_loeros_egy_atlagos_uj_auto_Nemetorszagban","timestamp":"2021. január. 11. 07:53","title":"165 lóerős ma egy átlagos új autó Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A miniszterelnök nem sajnálja a pénzt a Vár 1945 előtti képének visszaállítására. Mindeközben diplomáciai célokra használva gálánsan osztogatja a nemzeti vagyont jelentő műkincseket, mint egy igazi király.\r

","shortLead":"A miniszterelnök nem sajnálja a pénzt a Vár 1945 előtti képének visszaállítására. Mindeközben diplomáciai célokra...","id":"202101__hauszmannterv__leveltarnak_torony__lengyeleknek_pancel__epul_avar_fogy_amukincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2ac3b7-c882-43a8-9b94-2a1b73668bc7","keywords":null,"link":"/360/202101__hauszmannterv__leveltarnak_torony__lengyeleknek_pancel__epul_avar_fogy_amukincs","timestamp":"2021. január. 10. 16:30","title":"„Bicskéig” építi vissza a budai Várat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]