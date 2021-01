Újabb minisztere hagyja ott Trumpot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi év végén azonban, fű alatt, komoly döntéshozatali szervvé alakították: elnökének a szavazata a végső koncessziós döntésekben két miniszter voksával ér fel.","shortLead":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi...","id":"20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa7c22-b343-432b-95f0-5ec0bef3a961","keywords":null,"link":"/360/20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","timestamp":"2021. január. 15. 11:00","title":"Központosított koncessziók: Rogán Antal másfél hónap után kiesett a pikszisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szer fejlesztését finanszírozó alap vezetője azzal érvelt az orosz vakcina mellett, hogy már hét országban gyártják.","shortLead":"A szer fejlesztését finanszírozó alap vezetője azzal érvelt az orosz vakcina mellett, hogy már hét országban gyártják.","id":"20210114_oroszorszag_eu_vakcina_engedelyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d698e89-a2bc-4b5a-9380-ef7b29381bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_oroszorszag_eu_vakcina_engedelyeztetes","timestamp":"2021. január. 14. 17:47","title":"Oroszország a jövő hónapban kérelmet nyújt be az EU-hoz a vakcinájuk engedélyeztetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös ünneplést.","shortLead":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös...","id":"20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec19a009-8238-4c3c-b066-6da99a0f02ef","keywords":null,"link":"/sport/20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","timestamp":"2021. január. 14. 19:10","title":"Sárga lapot javasol az ölelkező focistáknak egy brit politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmes képzés a Duna TV volt székházában, a színművészeti képzés a Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületekben zajlik majd. ","shortLead":"A filmes képzés a Duna TV volt székházában, a színművészeti képzés a Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületekben...","id":"20210115_Atnevezi_az_egyetem_intezeteit_az_SZFE_uj_vezetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c317ad-3cd8-417b-a88f-6ce34b89441a","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Atnevezi_az_egyetem_intezeteit_az_SZFE_uj_vezetese","timestamp":"2021. január. 15. 14:36","title":"Átnevezi az egyetem intézeteit az SZFE új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó szabályait.","shortLead":"A kereskedők könnyedén meg tudják kerülni az online platformok különböző illegális vadállat-kereskedelemre vonatkozó...","id":"20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=680e9d72-6426-480a-8d93-0cfdd312c188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51445764-9685-40e9-9f5b-6ddff250e55c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Hiaba_tiltottak_be_12_eve_tovabbra_is_arulnak_elefantcsont_termekeket_az_eBayen","timestamp":"2021. január. 14. 13:38","title":"Hiába tiltották be 12 éve, továbbra is árulnak elefántcsont termékeket eBay-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ded67b-da69-4afb-aaa3-24d16854c1ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemond posztjáról Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter. Az AP hírügynökség által helyi idő szerint pénteken ismertetett levelében a döntést a Capitolium ellen a múlt héten elkövetett támadással indokolta.","shortLead":"Lemond posztjáról Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter. Az AP hírügynökség által helyi idő szerint pénteken...","id":"20210116_Ujabb_minisztere_hagyja_ott_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38ded67b-da69-4afb-aaa3-24d16854c1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b753a-4ea4-4887-b204-493ff363e810","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Ujabb_minisztere_hagyja_ott_Trumpot","timestamp":"2021. január. 16. 08:21","title":"Újabb minisztere hagyja ott Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft az idei évben jöhet ki a Windows 10X nevű operációs rendszerével, ami a ChromeOS mintájára az olcsóbb laptopokra kerülne rá.","shortLead":"A Microsoft az idei évben jöhet ki a Windows 10X nevű operációs rendszerével, ami a ChromeOS mintájára az olcsóbb...","id":"20210115_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc68ec96-fa43-4f4b-841c-55680ccb58b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 15. 13:03","title":"Videón a Microsoft új operációs rendszere, a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivároghatott a vádirat Boldog István korrupciós ügyéről.","shortLead":"Kiszivároghatott a vádirat Boldog István korrupciós ügyéről.","id":"20210114_boldog_istvan_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eef0d9-297f-42f9-afbe-ee7576b19811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_boldog_istvan_ugyeszseg","timestamp":"2021. január. 14. 18:54","title":"Hat év börtönt és 6 milliós vagyonelkobzást kérnek Boldog Istvánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]