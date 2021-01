Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3308d05a-9d54-46a8-ace3-cd963d8f2284","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok három éven át mintegy 45 pulzárt figyeltek meg, amelyek bizonyítékot szolgáltathattak a gravitációs háttérhullámok létezésére.","shortLead":"Amerikai tudósok három éven át mintegy 45 pulzárt figyeltek meg, amelyek bizonyítékot szolgáltathattak a gravitációs...","id":"20210120_gravitacios_hatterhullam_vilagegyetem_urkutatas_nanograv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3308d05a-9d54-46a8-ace3-cd963d8f2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1ec746-ea55-4f52-8c68-0811804f75c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_gravitacios_hatterhullam_vilagegyetem_urkutatas_nanograv","timestamp":"2021. január. 20. 20:03","title":"Gravitációs háttérhullámot észlelhettek a tudósok, segíthet megérteni az univerzumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Momentum szerint az egyetem vezetése korlátozta a szenátusi ülés nyilvánosságát, ezért az Oktatási Jogok és az Adatvédelmi biztosnál is panaszt tesz a párt szegedi elnökségi tagja.","shortLead":"A Momentum szerint az egyetem vezetése korlátozta a szenátusi ülés nyilvánosságát, ezért az Oktatási Jogok és...","id":"20210119_Szegedi_egyetemi_modellvaltasOmbudsmanhoz_fordul_a_szegedi_Momentum_a_hetfoi_szenatusi_ules_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dacadc-4740-4a12-b43f-f43acbea4fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Szegedi_egyetemi_modellvaltasOmbudsmanhoz_fordul_a_szegedi_Momentum_a_hetfoi_szenatusi_ules_miatt","timestamp":"2021. január. 19. 17:19","title":"Szegedi egyetemi modellváltás: Ombudsmanhoz fordul a szegedi Momentum a hétfői szenátusi ülés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","shortLead":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","id":"20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b5cb1b-6b67-4e02-a792-82511b34f359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 15:56","title":"Már teszteli az Emirates a digitális útlevelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d112d72-fade-4868-b920-c053bfcb222c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig Hillary Clinton volt a leginkább elutasított elnöki feleség.","shortLead":"Eddig Hillary Clinton volt a leginkább elutasított elnöki feleség.","id":"20210120_Melania_Trump_USA_first_lady","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d112d72-fade-4868-b920-c053bfcb222c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f4b23-cb7a-4895-91f3-397131ed94bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Melania_Trump_USA_first_lady","timestamp":"2021. január. 20. 07:43","title":"Melania Trump lett a legkevésbé népszerű first lady ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","shortLead":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","id":"20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69854507-c1f4-4b6e-bd31-d13a793b6f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:05","title":"Egy nap alatt több mint 1600 koronavírusos beteg halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű melamin és a formaldehid oldódik ki.","shortLead":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű...","id":"20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cef73d-3349-48c6-ac2d-2f2621604f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","timestamp":"2021. január. 20. 09:55","title":"Nébih: Illegális a bambusz pohár, hamarosan súlyos bírság vár arra, aki ilyet forgalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664f587c-abe1-438c-b704-cccfc8e23c7d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt amúgy is kevés ember előtt tartották volna Joe Biden mai beiktatását Washingtonban, ám a Capitolium két héttel ezelőtti ostromából okulva sokkal több lesz a fegyveres katona, mint a meghívott résztvevő.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt amúgy is kevés ember előtt tartották volna Joe Biden mai beiktatását Washingtonban, ám...","id":"20210120_biden_harris_beiktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=664f587c-abe1-438c-b704-cccfc8e23c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cda32b4-4902-4c2c-8f94-fdaab75fb8a5","keywords":null,"link":"/360/20210120_biden_harris_beiktatas","timestamp":"2021. január. 20. 11:00","title":"A járvány és a zendülés árnyékában visszafogott elnöki beiktatás lesz Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek és a vendéglátóhelyek. Miután a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség is nekik ment ezért, visszavonták a tájékoztatójukat.\r

","shortLead":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek...","id":"20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176ccd76-98c6-4fcc-9044-506c80504ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 05:52","title":"Visszavonta tájékoztatóját a szállodák és éttermek szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]