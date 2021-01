Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha újranyitnak a mozik, az egyik első bemutató a Godzilla vs. Kong lesz, de ha marad a zárás, márciusban akkor is elérhetővé teszik a filmet. Meg is jelent hozzá a súlyosan agyzsibbasztó előzetes.","shortLead":"Ha újranyitnak a mozik, az egyik első bemutató a Godzilla vs. Kong lesz, de ha marad a zárás, márciusban akkor is...","id":"20210125_Egy_aranyos_kislany_mentheti_meg_a_vilagot_Godzillatol_es_King_Kongtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b4017-4209-48bd-b54f-8d59a9965243","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Egy_aranyos_kislany_mentheti_meg_a_vilagot_Godzillatol_es_King_Kongtol","timestamp":"2021. január. 25. 11:01","title":"Egy aranyos kislány mentheti meg a világot Godzillától és King Kongtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román liberális párt, az RMDSZ pedig komoly, de kisebbségi szempontból másodlagos fontosságú tárcák élén vállal kockázatot.","shortLead":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román...","id":"202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e63a9-45c8-4bf3-b73c-d31dfc139546","keywords":null,"link":"/360/202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","timestamp":"2021. január. 24. 16:00","title":"Alig alakult meg koalíció, máris veszekednek egymással a román kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","shortLead":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","id":"20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f384b0-a534-4a84-9bf9-3f5726cbcec3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 07:19","title":"Autók is égtek a lezárásellenes holland tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","shortLead":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","id":"20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ee121-d35b-4b10-b72f-99cfca48354f","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","timestamp":"2021. január. 24. 08:53","title":"Tizenegy aranybányászt kimenekítettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék a hócsizmájukat papucsra\", mivel a fesztivált túlnyomórészt a virtuális térben rendezik meg.\r

