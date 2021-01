Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A svájci hatóságok 9 milliárd svájci frankot találtak olyan bankszámlákon, amelyekre tulajdonosaik valószínűleg a Venezuelából kimenekített pénzt helyezték el.","shortLead":"A svájci hatóságok 9 milliárd svájci frankot találtak olyan bankszámlákon, amelyekre tulajdonosaik valószínűleg...","id":"20210123_Gyanus_venezuelai_dollarmilliardok_Svajcban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211779ff-aa05-4fcd-a444-2b9bfd88d45b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Gyanus_venezuelai_dollarmilliardok_Svajcban","timestamp":"2021. január. 23. 16:26","title":"Gyanús venezuelai dollármilliárdok Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","shortLead":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","id":"20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2647862-43f1-4ebd-a497-788ab78a79ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","timestamp":"2021. január. 24. 10:10","title":"Meghátrált, mégsem emeli az Xbox-előfizetés árát a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4261ca-d742-42b3-ba03-e81ed196ce67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazai András mellett a III. kerület egy másik képviselője, Rózsa László is hasonlóan döntött. ","shortLead":"Hazai András mellett a III. kerület egy másik képviselője, Rózsa László is hasonlóan döntött. ","id":"20210123_Kilepett_a_DKbol_az_obudai_alpolgarmester_mert_csalodott_Gyurcsany_Ferencben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c4261ca-d742-42b3-ba03-e81ed196ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d95b5b-d4f7-4146-bba8-090b49a09668","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Kilepett_a_DKbol_az_obudai_alpolgarmester_mert_csalodott_Gyurcsany_Ferencben","timestamp":"2021. január. 23. 09:43","title":"Kilépett a DK-ból az óbudai alpolgármester, mert csalódott Gyurcsány Ferencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy showműsorban kérdezték, a kesztyűjéről is.","shortLead":"Egy showműsorban kérdezték, a kesztyűjéről is.","id":"20210124_Probaltam_nem_fazni__Bernie_Sanders_reagalt_a_rola_keszult_memekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a275679-2ffe-4d94-8c52-18c7f49beca6","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Probaltam_nem_fazni__Bernie_Sanders_reagalt_a_rola_keszult_memekre","timestamp":"2021. január. 24. 18:50","title":"\"Próbáltam nem fázni\" - Bernie Sanders reagált a róla készült mémekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért. A rendőrök a Néva-parti városban is több száz embert vettek őrizetbe, és egy nő megkérdezte a rendőröket, miért tartóztattak le egy éppen elhurcolt fiatalembert.","shortLead":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon...","id":"20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90f6666-e98a-40c1-a820-ec71cffabe57","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","timestamp":"2021. január. 23. 18:01","title":"Megkérdezte, miért tartóztatják le a tüntetőt, az orosz rendőr hasbarúgással válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen - számoltak be különféle hírforrások szombaton.","shortLead":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen...","id":"20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3df0b-a038-4ff2-ab33-7c0962de0724","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","timestamp":"2021. január. 23. 17:36","title":"A külföld is kiállt Navalnij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint hatvan embert, többségében amerikai állampolgárt. A hivatalban lévő elnök, Jimmy Carter képtelennek bizonyult a válság megoldására, sokan vélik úgy, hogy a politikus tehetetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy Ronald Reagan nyerte meg az 1980-as elnökválasztást.","shortLead":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint...","id":"20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8a0926-3589-4bed-8954-cd86f7862f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","timestamp":"2021. január. 24. 13:00","title":"Egy túszválság, amely megváltoztathatta egy amerikai elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","shortLead":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","id":"20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4c8d0d-2aed-4190-b38f-043e621be7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","timestamp":"2021. január. 24. 18:40","title":"Hunyadi Mátyás esetleges újratemetéséről beszélt Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]