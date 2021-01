Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

„Azok a beszámolók, melyek szerint az AstraZeneca–Oxford vakcina hatékonysága csak nyolc százalék a 65 év feletti felnőttek esetén teljesen megalapozatlanok” – reagált a vakcinagyártó a terméküket ért kritikára. Ahogy a hvg.hu is beszámolt róla, a Bild és a Handelsblatt lapok értesülése szerint az Európai Gyógyszerügynökség csak 65 éven aluliak számára fogja engedélyezni az AstraZeneca oltóanyagát.

Az AstraZeneca lapunknak is eljuttatott közleménye szerint az Egyesült Királyság vakcinánciós szervezete (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) támogatja ennek a korcsoportnak az oltását. Hozzáteszik, hogy hogy a brit törzskönyvezési hatóság (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) is támogatja a vakcina 65 év feletti vészhelyzeti felhasználását. A cég közleményében külön kitér a The Lancet című folyóiratban nyilvánosan publikált klinikai adatokra, ami szerint „az idősek közt száz százalékban alakult ki Covid–19 tüskefehérje-ellenes antitest a vakcina második adagjának beadását követően”.

Egészségügyi szakpolitikusok szerint ha a vakcinát tényleg csak 65 év alatt engedélyezik az EU-ban, az annak lesz köszönhető, hogy az oltóanyagot főleg fiatalokon tesztelték. A Handelsblatt beszámolója szerint a vakcinával az a gond, hogy az engedélyeztetési eljáráshoz benyújtott dokumentáció alapján nagyon alacsony, mindössze nyolcszázalékos a hatékonysága a 65 éven felülieknél.

Az AstraZeneca nemrégiben jelentette be, hogy nem tudja leszállítani az Európai Uniónak azt a mennyiséget az oltóanyagából, amiről az előzetes megállapodások szóltak. Brüsszelben január 25-én ezért tartottak válságtanácskozást.

(Kiemelt képünk illusztráció!)