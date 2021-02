Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","shortLead":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","id":"20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a1ed37-81d1-400b-aa22-f0aaadd3be28","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","timestamp":"2021. február. 01. 05:43","title":"Emberkereskedelem miatt letartóztattak egy szekszárdi férfit, egy 16 éves lány is a gyanúsítottak között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó vakcinákkal keresik meg a felhasználókat. Szakértők szerint most még óvatosabbnak kell lenni, különösen, ha az internetről vásárolunk.","shortLead":"A csalók a járványból is megpróbálnak hasznot húzni: arcmaszkokat árusító \"weboldallal\", kéretlen levelekkel és olcsó...","id":"20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31501749-f192-40cc-bb6a-9d2fc275a45d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_atveres_arcmaszk_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 20:40","title":"Újfajta átverések terjednek, magyarokat is célba vettek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két ujját törte a világhírű mém arca.","shortLead":"Két ujját törte a világhírű mém arca.","id":"20210201_Hide_the_pain_Harold_ujjtores_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9106b8-e8e2-4b8f-b2fd-760ada28cd04","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Hide_the_pain_Harold_ujjtores_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 01. 17:24","title":"Hide the pain Harold: Nagyon kellemeset csalódtam a sokat szidott egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f40c42-6251-423c-87a8-8a25c0a47c3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség fogta el azt a hat különösen elszánt embert, akik a felirat módosításával akartak valamit üzenni a világnak.","shortLead":"A rendőrség fogta el azt a hat különösen elszánt embert, akik a felirat módosításával akartak valamit üzenni a világnak.","id":"20210202_hollywood_hollyboob_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f40c42-6251-423c-87a8-8a25c0a47c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db4600f-ae3a-4509-bcc0-0c811dd914f9","keywords":null,"link":"/elet/20210202_hollywood_hollyboob_los_angeles","timestamp":"2021. február. 02. 08:36","title":"Hollymellet csináltak a Hollywood feliratból Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint a brazil és dél-afrikai mutánst nem azonosították a szakemberek, de ez nem zárja ki, hogy nincsenek jelen. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint...","id":"20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75e1ca2-6e3a-4e83-962b-4c328406c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","timestamp":"2021. február. 01. 12:20","title":"Müller Cecília: Át kell ütemezni az oltási tervet, mert kevesebb Moderna-vakcina jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","shortLead":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","id":"20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b75771-6cd3-43c1-9d95-d6bc8f0771b2","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","timestamp":"2021. február. 02. 09:19","title":"Ha egy híresség náci egyenruha mellett pózol, jobb, ha tudja, mi az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt tartalmakhoz való hozzáférést – közölte kedden délután a vállalat.","shortLead":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt...","id":"20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9801feb0-0dcc-44f3-9cf8-5af6c1996f81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","timestamp":"2021. február. 02. 14:33","title":"Jó hír a UPC-s e-maileseknek: hosszabbít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]