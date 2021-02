Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36 és az Al Jazeera közös nyomozása szerint a férfi Budapesten talált menedéket 2015-ben, és azóta is itt él. ","shortLead":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36...","id":"20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3e09c-d703-485c-ae05-a9345764cdd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","timestamp":"2021. február. 01. 14:35","title":"Álnéven, Budapesten üzletel tovább egy toplistás bangladesi bűnöző – állítják oknyomozó újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","shortLead":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","id":"20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8766b1f-6666-4456-9d8d-475390438db6","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","timestamp":"2021. január. 31. 22:48","title":"10 millió dollárért kelhet el egy Van Gogh-rajz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak szenátor óvhatja meg az ügyrend megsértése miatt a határozatot, valamint a modellváltást „kierőszakoló” ITM-nek kell a döntéshozatal jogszerűségét ellenőrizni. Sakk-matt. ","shortLead":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak...","id":"20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726f5ad1-e0d0-4b1c-9748-228184b6801a","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","timestamp":"2021. február. 01. 14:18","title":"Kifogásolható módon született döntés a szegedi egyetemi modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni az ellene kormányzati hátszéllel zajló lejárató kampányt, miután halálos fenyegetéseket is kapott. Portré-interjú Krekó Péterrel.","shortLead":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni...","id":"202104_kreko_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472e5a9-0ecd-4bc6-b703-13875b7c22d9","keywords":null,"link":"/360/202104_kreko_peter","timestamp":"2021. február. 02. 13:00","title":"Krekó Péter: \"Mostantól is azt fogom mondani, amit gondolok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad8659e-9213-4346-94f4-1a89cef77d7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alkoholszondára emlékeztet, de nem hatósági, hanem nagyon is magánhasználatra készül. A nők termékeny napjainak meghatározására szolgál a Carbomed osztrák startup készüléke, a nemzetközi nevű Breathe ilo (az ilo az I Love rövidítése akar lenni). ","shortLead":"Alkoholszondára emlékeztet, de nem hatósági, hanem nagyon is magánhasználatra készül. A nők termékeny napjainak...","id":"202104_szuletesszabalyozas_lehelettel_peteerettsegi_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad8659e-9213-4346-94f4-1a89cef77d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c6011-1766-4d4a-a7f6-b091acda9ee0","keywords":null,"link":"/360/202104_szuletesszabalyozas_lehelettel_peteerettsegi_vizsga","timestamp":"2021. február. 02. 10:00","title":"Hőmérőzés helyett egy perc légzés után megmutatja egy kütyü, termékeny nap van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6cea76-fbdf-430d-8483-90df7988097e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan az egész – mondta a neve elhallgatását kérő tolmács, akiről a hvg.hu is ellenőrizetlenül vett át egy hírt.","shortLead":"Méltatlan az egész – mondta a neve elhallgatását kérő tolmács, akiről a hvg.hu is ellenőrizetlenül vett át egy hírt.","id":"20210201_tolmacs_szijjarto_peter_szergej_lavrov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6cea76-fbdf-430d-8483-90df7988097e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c21bc6-c5bc-4e5e-84ae-a8f99996d6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tolmacs_szijjarto_peter_szergej_lavrov","timestamp":"2021. február. 01. 20:38","title":"Toll-lopással gyanúsított tolmács a Telexnek: Végig ott volt a toll a kezemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva szólít tüntetésre Vlagyimir Putyin legnagyobb kritikusa. A bejegyzések tízezres tömegekhez jutnak el.","shortLead":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva...","id":"20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaba8d-5212-4b48-8a7f-d20a93e6d35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. február. 01. 08:03","title":"Putyinék bosszúja: az orosz tüntetések miatt támadják a Facebookot és a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","shortLead":"A kancellár szerint akkor is sikerül tartani az ütemtervet, ha időközben nem kerül újabb oltóanyag a piacra.","id":"20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7dd78e-7dae-497d-98e5-5c212586ce7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_angela_merkel_nemetorszag_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 01. 21:54","title":"Nyár végére várja Merkel a 74 millió német felnőtt beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]