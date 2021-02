Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen profilú vállalkozásoknak az újrainduláshoz, működtetéshez is segítségre van szükségük. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen...","id":"20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364911e2-31c6-4be3-b073-f408c1aec094","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 15:05","title":"Niedermüller Péter: A bulinegyed helyeinek 40 százaléka biztosan tönkrement","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","shortLead":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","id":"20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcb410-06cb-47b3-88e1-9034fca46cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"Megöltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","shortLead":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","id":"20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3c4734-0724-4f9c-9a07-01965d2c3295","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","timestamp":"2021. február. 04. 17:07","title":"A Fidesz háromszor annyi pénzt adott a multiknak, mint a baloldali kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920129da-4481-4fef-b24c-f7a9bfbfbe64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta külsőt kaphatnak a jövőben a Xiaomi telefonjai – legalábbis erről árulkodik az a koncepcióvideó, amit a kínai vállalat tett közzé. Ezek szerint a cég egy olyan mobilt álmodott meg, amelynek kijelzőjét nemcsak a két hosszanti, hanem a két rövidebb oldalon is lekerekítenék.","shortLead":"Újfajta külsőt kaphatnak a jövőben a Xiaomi telefonjai – legalábbis erről árulkodik az a koncepcióvideó, amit a kínai...","id":"20210205_xiaomi_waterfall_kijelzp_telefon_koncepciovideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920129da-4481-4fef-b24c-f7a9bfbfbe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c02f7b-5f0b-4c5e-841c-cfb3d4fc333f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_xiaomi_waterfall_kijelzp_telefon_koncepciovideo","timestamp":"2021. február. 05. 09:33","title":"Videón a Xiaomi új dizájnja: mindenhol lekerekítené a telefon kijelzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő feladta a leckét.","shortLead":"A színésznő feladta a leckét.","id":"20210204_Balsai_Moni_A_pek_pokja_Central_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48740932-59aa-4f60-beaa-0ff908208e2d","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Balsai_Moni_A_pek_pokja_Central_Szinhaz","timestamp":"2021. február. 04. 13:00","title":"Balsai Móni parádés tempóban darálja A pék pókját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fe2e18-e252-4c75-bae6-3bb786bce09c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul maszk sem volt rajtuk. Megtartotta napi tájékoztatóját az operatív törzs. ","shortLead":"Ráadásul maszk sem volt rajtuk. Megtartotta napi tájékoztatóját az operatív törzs. ","id":"20210204_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7fe2e18-e252-4c75-bae6-3bb786bce09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ab1c97-aa62-4a47-9319-8fb42bb35aba","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 04. 12:14","title":"Hat hónapra bezártak egy szabolcsi kocsmát, mert nyolcan ittak bent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz vakcina gyártásának előkészítése négy-öt hónapig tartana Németországban.\r

","shortLead":"Az orosz vakcina gyártásának előkészítése négy-öt hónapig tartana Németországban.\r

","id":"20210203_Szputnyik_V_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccc8040-08af-42a0-8215-9708149f19c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Szputnyik_V_Nemetorszag","timestamp":"2021. február. 03. 19:41","title":"Bátorítóak a Szputnyik V-ről közölt adatok a német egészségügyi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti a fogyasztók igényeit, és persze növelheti előfizetői bázisát. Kiderült, már korábban levédettek egy olyan technológiát, amely az érzelmi állapot automatikus felismerése alapján keresne nekünk való muzsikákat.","shortLead":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti...","id":"20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024fbc33-cfd3-4299-b0ad-8bf04f165390","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","timestamp":"2021. február. 05. 10:03","title":"A Spotify levédette: hallgatózik, automatikusan felismeri a hangulatunkat, majd ahhoz ajánl zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]