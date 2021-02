Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa897ef-0054-440d-84a7-772223d54deb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1959-ben volt ott az első bemutató.","shortLead":"1959-ben volt ott az első bemutató.","id":"20210207_odry_szinpad_bucsu_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa897ef-0054-440d-84a7-772223d54deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071facd-6b97-4734-9c07-d19e8f445568","keywords":null,"link":"/kultura/20210207_odry_szinpad_bucsu_szfe","timestamp":"2021. február. 07. 17:21","title":"Virágokkal búcsúztak az SZFE hallgatói az Ódry Színpadtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf428dd8-eb92-417b-9a2b-c4d468d091e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","shortLead":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","id":"20210207_Hatalmas_nyitast_jelentett_be_a_vallalkozasok_szamara_a_kubai_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf428dd8-eb92-417b-9a2b-c4d468d091e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdab9437-5d4a-4e6f-8266-76c2a0bb6895","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Hatalmas_nyitast_jelentett_be_a_vallalkozasok_szamara_a_kubai_kormany","timestamp":"2021. február. 07. 11:53","title":"Hatalmas nyitást jelentett be a vállalkozások számára a kubai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt, a bíróság most rendelte el a férfi letartóztatását. ","shortLead":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt...","id":"20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1e566-8565-404b-a29c-9326b71a4760","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","timestamp":"2021. február. 07. 18:53","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint annyira megverte élettársát, hogy szinte minden csontja eltört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","shortLead":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","id":"20210206_Elhunyt_az_AWS_enekese_Siklosi_Ors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e57a5c-85c5-4f24-9e76-07a99f52963b","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Elhunyt_az_AWS_enekese_Siklosi_Ors","timestamp":"2021. február. 06. 13:50","title":"Elhunyt Siklósi Örs, az AWS énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt.","shortLead":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt.","id":"20210207_szajer_jozsef_nke_egyetemi_tanar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d834d-2830-4c8d-8870-53b118bcde70","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szajer_jozsef_nke_egyetemi_tanar","timestamp":"2021. február. 07. 08:29","title":"Szájer neve eltűnt az NKE címzetes egyetemi tanárainak a listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét és fagyit is lehet majd venni. ","shortLead":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét...","id":"20210207_6070_milliot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6ed6-9a38-4396-bc4f-3e785093d274","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_6070_milliot","timestamp":"2021. február. 07. 12:06","title":"Gyógyszert is árulhatnának a falusi kisboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó között. ","shortLead":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó...","id":"20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8947b84-c517-45e8-9821-b3b86595b0cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","timestamp":"2021. február. 08. 04:23","title":"Egyetlen a negyvenmillióból a tolóajtós Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa döntése következtében Nathalie Becquart francia teológus nővér lesz a Püspöki Szinódus segédtitkára.","shortLead":"Ferenc pápa döntése következtében Nathalie Becquart francia teológus nővér lesz a Püspöki Szinódus segédtitkára.","id":"20210207_no_szavazati_jog_puspoki_zsinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f103ede-9919-4517-83ae-9d4a9eacee8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_no_szavazati_jog_puspoki_zsinat","timestamp":"2021. február. 07. 21:51","title":"Először kap nő szavazati jogot a püspöki zsinatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]