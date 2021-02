Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","shortLead":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","id":"20210211_veszprem_iskola_beazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b6033a-47f2-4e1a-aa2b-0c5bba4521ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_veszprem_iskola_beazas","timestamp":"2021. február. 11. 19:22","title":"Víz folyik a konnektorokból egy veszprémi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.","shortLead":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok...","id":"20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2659f64-a785-41a2-b059-3b46a287cb98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","timestamp":"2021. február. 11. 17:08","title":"Könnyebb lesz Deutsch Tamást kizárni, de elölről kell kezdeni az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","shortLead":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","id":"20210212_elmarad_orban_evertekeloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b00c377-2622-4128-844e-19b31f248f86","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_elmarad_orban_evertekeloje","timestamp":"2021. február. 12. 08:10","title":"Népszava: Orbán évértékelője elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc07f1b-33cf-4325-8733-a815689e203e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap egy bírósági ítéletre hivatkozva azt állítja, hogy a vizes vb-t rendező cég volt gazdasági igazgatójának neve felbukkan egy sok ezer embert érintő csalásban is.","shortLead":"A lap egy bírósági ítéletre hivatkozva azt állítja, hogy a vizes vb-t rendező cég volt gazdasági igazgatójának neve...","id":"20210212_balogh_sandor_nemetorszagi_piramisjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cc07f1b-33cf-4325-8733-a815689e203e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8b0c80-2c90-4a06-9fa7-893b3ad673ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_balogh_sandor_nemetorszagi_piramisjatek","timestamp":"2021. február. 12. 14:47","title":"Blikk: Balogh Sándor egy németországi piramisjátékban is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","shortLead":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","id":"20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a5a593-336e-467e-afe3-870846c9a970","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","timestamp":"2021. február. 11. 07:20","title":"Közútkezelő: bevetik az összes hadra fogható munkagépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","shortLead":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","id":"20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f61f0f-d8d4-4ef6-9cec-f3241ca8d367","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Romániában hétfőtől ismét karanténba küldik a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","id":"20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca19973-7a62-45f0-8526-e91430f9d2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 05:43","title":"Két megyében mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, országszerte életbe lép a vörös kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiumok a rabszolgatörvény elleni demonstráción részt vevő tüntetőket akarták lejáratni.","shortLead":"A kormánypárti médiumok a rabszolgatörvény elleni demonstráción részt vevő tüntetőket akarták lejáratni.","id":"20210212_Per_birosag_TV2_Origo_888","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f41bb7-9165-452a-8830-449682f5f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39c2cf5-897b-4268-8587-2b0e7ba47827","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Per_birosag_TV2_Origo_888","timestamp":"2021. február. 12. 10:29","title":"Ismét pert vesztett a TV2, az Origo és a 888","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]