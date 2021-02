Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"109c202f-34f6-4436-89f9-3ae26bcaeea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a brit gyártó első plugin hibrid hajtásláncú szupersportkocsija, melynek váltója nem rendelkezik hátrameneti fokozattal.","shortLead":"Megérkezett a brit gyártó első plugin hibrid hajtásláncú szupersportkocsija, melynek váltója nem rendelkezik...","id":"20210217_itt_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_a_680_loeros_artura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109c202f-34f6-4436-89f9-3ae26bcaeea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c18961-5cee-41dc-99e7-e4871ff0aac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_itt_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_a_680_loeros_artura","timestamp":"2021. február. 17. 07:59","title":"Itt az első zöld rendszámos McLaren, a 680 lóerős Artura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel újra visszaugrott a GDP 81 százalékára. A háztartások adóssága is jelentősen nőtt, miközben a lakosság rengeteg készpénzt és bankbetétet halmozott fel, vagyis egyáltalán nem volt minden rendben a munkaerőpiacon, ahogy a kormány igyekszik lefesteni.","shortLead":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel...","id":"20210217_allamadossag_aht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec0c84d-6934-47b7-837a-5662d5971d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_allamadossag_aht","timestamp":"2021. február. 17. 13:05","title":"Az Orbán-kormány felülmúlta a Gyurcsány-kormányt – államadósságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken meghallgatja a kormány a 25 ezresnél nagyobb településeket.","shortLead":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken...","id":"20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd2d112-8fa4-4e53-8c9e-b428d6719da7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","timestamp":"2021. február. 16. 15:35","title":"A héten tárgyal a kormány az önkormányzatokkal az iparűzési adó kompenzációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a kínai vakcinaszállítmány, de az oltást még nem lehet vele elkezdeni, az NNK vizsgálata még hátravan.","shortLead":"Megérkezett a kínai vakcinaszállítmány, de az oltást még nem lehet vele elkezdeni, az NNK vizsgálata még hátravan.","id":"20210216_operativ_torzs_pfizer_oltoanyag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5e3a2c-91e9-4633-abe8-01089e4c8482","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_operativ_torzs_pfizer_oltoanyag_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 12:15","title":"Operatív Törzs: 102 ezer Pfizer-oltóanyag érkezik a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A térkép 1:10 milliós méretarányú, és még a bolygó éghajlati és időjárási viszonyait is megmutatja.

","shortLead":"A térkép 1:10 milliós méretarányú, és még a bolygó éghajlati és időjárási viszonyait is megmutatja.

","id":"20210216_Magyar_kutato_foldrajzi_atlasz_Mars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c668ccd-70c1-456d-a82b-08953f3c0638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_Magyar_kutato_foldrajzi_atlasz_Mars","timestamp":"2021. február. 16. 17:09","title":"Magyar kutató készítette el az első földrajzi atlaszt a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","shortLead":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","id":"20210215_ebola_kongo_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca7f274-2f41-4fa1-9cfc-702cc852bf8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_ebola_kongo_oltas","timestamp":"2021. február. 15. 21:58","title":"Két afrikai országból is ebolás haláleseteket jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri Hivatal elzárkózik attól, hogy ezeket közzé tegye, Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy a vizsgálat részleteit maga sem ismeri.","shortLead":"Fél évvel azután, hogy lezárták az Eszenyi-vizsgálatot, továbbra sem nyilvánosak annak eredményei. A Főpolgármesteri...","id":"20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c47d4b-a3ef-45ab-ba17-89589cc3ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d438d3eb-98fe-430e-b445-40da74813d32","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Eszenyivizsgalat_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"Nem fogjuk megtudni, hogy az Eszenyi-ügyben mit tárt fel a felügyelőbizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni Múzeumban. Egyesek szerint „pokoli” volt az élmény. ","shortLead":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni...","id":"20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f691da-035f-4f09-9f6d-5f31019ff25b","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","timestamp":"2021. február. 16. 14:08","title":"Mintha nem lenne járvány: hömpölygött a tömeg az újranyitott Vatikáni Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]