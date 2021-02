Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban átlagosan 130 ezer forintba kerül egy havi albérletdíj, ez 20 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A fővárosban átlagosan 130 ezer forintba kerül egy havi albérletdíj, ez 20 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel...","id":"20210226_alberlet_dij_csokkenes_stagnalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3691a2a-baf8-4f4f-8f7f-9f77e18c0009","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210226_alberlet_dij_csokkenes_stagnalas","timestamp":"2021. február. 26. 10:19","title":"Megállt az albérletárak csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Deutsch Tamás után más fideszes EP-képviselők frakciótagságát is felfüggeszthetik.\r

\r

","shortLead":"Deutsch Tamás után más fideszes EP-képviselők frakciótagságát is felfüggeszthetik.\r

\r

","id":"20210226_Fidesz_EPkepviselo_frakciotagsag_felfuggesztes_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3113945-04b2-4170-b531-617a6d5c07e2","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Fidesz_EPkepviselo_frakciotagsag_felfuggesztes_Neppart","timestamp":"2021. február. 26. 20:39","title":"Népszava: Megszületett a döntés az Európai Néppárt új működési szabályzatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5071723f-1309-439b-acfb-db2db7b8bdf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A leromlott állapotú alkotást egy óriásdaruval mozdították el, és a Savoyai-teraszon kialakított szabadtéri restaurátorműhelybe szállították.\r

\r

","shortLead":"A leromlott állapotú alkotást egy óriásdaruval mozdították el, és a Savoyai-teraszon kialakított szabadtéri...","id":"20210226_Leemeltek_a_helyerol_a_var_turulszobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5071723f-1309-439b-acfb-db2db7b8bdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b5f5af-d8b5-4717-afa5-8b20e9033fb4","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Leemeltek_a_helyerol_a_var_turulszobrat","timestamp":"2021. február. 26. 15:24","title":"Leemelték a vár turulszobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy a jelenlegihez hasonló kihívásokkal szembesüljön egy újabb járvány esetén. A vakcinaútlevélről egyeztetnek tovább.","shortLead":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy...","id":"20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df2882-c628-4c73-b7a8-9b407aa1d214","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 25. 21:56","title":"Uniós csúcs: a helyzet súlyos, maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta az egyeztető feleket.","shortLead":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta...","id":"20210226_sztrajk_continental_mako","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82394e4e-c233-4bb3-81b7-cacd77a37374","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 26. 05:54","title":"Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beszédhibával küzdőknek eddig nem volt túl hasznos Siri, az Apple digitális asszisztense, egy új fejlesztés azonban változtathat ezen.","shortLead":"A beszédhibával küzdőknek eddig nem volt túl hasznos Siri, az Apple digitális asszisztense, egy új fejlesztés azonban...","id":"20210226_apple_siri_digitalis_asszisztens_dadogas_beszedhiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bc25c1-7990-4238-b7ec-64df70bf5d57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_apple_siri_digitalis_asszisztens_dadogas_beszedhiba","timestamp":"2021. február. 26. 17:03","title":"Komoly frissítést kaphat az Apple digitális asszisztense, a dadogást is megértheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségi közlemény már majdnem kimondta azt is, hogy a férfi egy Free SZFE felirat miatt vágta meg a maszkot viselő nő arcát.","shortLead":"Az ügyészségi közlemény már majdnem kimondta azt is, hogy a férfi egy Free SZFE felirat miatt vágta meg a maszkot...","id":"20210227_szfe_keseles_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949b7a6-aa7b-46d6-a7ec-074f642cedd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_szfe_keseles_ugyeszseg","timestamp":"2021. február. 27. 12:09","title":"Fennállt a bűnismétlés veszélye, letartóztatták az SZFE-maszk miatt késelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja az amerikai hírszerzés. A korábban készült jelentés titkosításának feloldása jelzi, hogy Joe Biden elnök az amerikai-szaúdi kapcsolatokat a királyság emberi jogi helyzetétől teszi függővé.","shortLead":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja...","id":"20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c43fb88-92f9-4843-8e63-30c4a6731e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","timestamp":"2021. február. 27. 15:14","title":"Mohamed szaúdi trónörökös rendelte el Khashoggi meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]