[{"available":true,"c_guid":"ef102088-7679-4f1d-bd8d-5ed5057c3fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság az élre tör.","shortLead":"A társaság az élre tör.","id":"20210227_Mintha_nem_is_lenne_valsag_39_szazalekkal_nott_a_4iG_arbevetele_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef102088-7679-4f1d-bd8d-5ed5057c3fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b0c19c-7894-4159-9b8c-5dbe24e4037e","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Mintha_nem_is_lenne_valsag_39_szazalekkal_nott_a_4iG_arbevetele_tavaly","timestamp":"2021. február. 27. 11:57","title":"Mintha nem is lenne válság: 39 százalékkal nőtt a 4iG árbevétele tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"362,51 forint egy euró.","shortLead":"362,51 forint egy euró.","id":"20210301_euro_meg_mindig_362_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958e0ac-01f6-4f65-9175-ce5104e0d164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_euro_meg_mindig_362_felett","timestamp":"2021. március. 01. 07:52","title":"Tartja magát a 362 forint feletti árfolyamon az eruó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A döntés gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a gyermekeket azonos nemű párok fogadják örökbe. ","shortLead":"A döntés gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a gyermekeket azonos nemű párok fogadják örökbe. ","id":"20210227_kormanyrendelet_Novak_Katalin_engedely__egyedulallok_orokbefogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e73248-d642-405c-8af9-6c8fea4b3e0d","keywords":null,"link":"/elet/20210227_kormanyrendelet_Novak_Katalin_engedely__egyedulallok_orokbefogadas","timestamp":"2021. február. 27. 20:51","title":"Megjelent a kormányrendelet, mostantól Novák Katalin engedélye kell az egyedülállók örökbefogadásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely megadja a döntéstámogatást az onkológiai betegek célzott kezeléséhez. Ezzel az orvosi eszközzel nyerte meg a Peták István által alapított Oncompass Medicine az Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásának járó Jövő Unikornisa díjat.","shortLead":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely...","id":"202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef673fb9-7bc0-46db-b28c-69198c158678","keywords":null,"link":"/360/202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","timestamp":"2021. február. 28. 08:15","title":"Peták István kutatóorvos: A rák ellen személyre szabott vakcinák jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túrázóknak adott a minisztérium hasznos tanácsokat, mivel elkezdődött a vaddisznók ellési időszaka és ilyenkor a kocák veszélyesek tudnak lenni.","shortLead":"A túrázóknak adott a minisztérium hasznos tanácsokat, mivel elkezdődött a vaddisznók ellési időszaka és ilyenkor...","id":"20210228_agrarminiszterium_vaddiszno_turazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355f171a-8bc0-4287-967c-cdc38931f91a","keywords":null,"link":"/elet/20210228_agrarminiszterium_vaddiszno_turazas","timestamp":"2021. február. 28. 13:47","title":"Agrárminisztérium: Legyenek óvatosak, ha csíkos kismalacot látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","shortLead":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","id":"20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9c37f-3439-4d3d-a6f6-57d5fd5ccec3","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","timestamp":"2021. február. 27. 09:56","title":"Meglettek Lady Gaga elrabolt kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni, miközben a kormány döntése az adó felezéséről nem véletlen: így lehet önkormányzati pénzből állami.","shortLead":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni...","id":"202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb31fa1-dacf-439c-ab8f-28fecb44cbbb","keywords":null,"link":"/360/202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","timestamp":"2021. február. 27. 11:00","title":"Megmentik-e az önként adózó lokálpatrióták a városokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]