Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki polgármestert is támadják.","shortLead":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki...","id":"20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b5244-a059-4533-ad1a-82f7a43c58f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 02. 20:59","title":"Dühből ebolázott Orbán vakcinás képe alatt egy balmazújvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da6d083-da3a-45d1-a019-b7157cf414e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"480 kilométer körüli hatótávolsággal.","shortLead":"480 kilométer körüli hatótávolsággal.","id":"20210303_hangtalan_villanyauto_lett_ebbol_a_60_eves_bentley_luxusautobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2da6d083-da3a-45d1-a019-b7157cf414e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bafc04-1ad4-489f-bbc8-0e91cd09d940","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_hangtalan_villanyauto_lett_ebbol_a_60_eves_bentley_luxusautobol","timestamp":"2021. március. 03. 09:21","title":"Hangtalan villanyautó lett ebből a 60 éves Bentley-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 03. 11:30","title":"Ha már törött az autó, legalább az ügyintézés ne fájjon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","shortLead":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","id":"20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945d3dc-2c33-43ce-b8c1-82cf7d4a067a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","timestamp":"2021. március. 03. 16:18","title":"Videó: így tört ki a Sinabung vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel a következő hét évben megtoldja az uniós támogatásokat. A feltételeket ráadásul nem Orbán Viktor diktálja.","shortLead":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel...","id":"202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb380c0-0674-4159-84ec-9bb03a29c475","keywords":null,"link":"/360/202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","timestamp":"2021. március. 02. 15:00","title":"Orbán ott áll a világ zöldségespultjánál, de kérdés, lesz-e vevő az árujára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.","shortLead":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El...","id":"20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f927cf-cc8c-44e3-bed0-9cb2eb1ae419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","timestamp":"2021. március. 02. 14:48","title":"Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre, és így példát mutatni másoknak – írta Soros György.","shortLead":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre, és...","id":"20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c73db4-7027-45a4-922c-a3823be62c14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","timestamp":"2021. március. 03. 12:20","title":"Most a franciáknak ajánlja Soros György a válság elleni csodafegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]