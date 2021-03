Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest a szorosabb együttműködés érdekében felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal.","shortLead":"Budapest a szorosabb együttműködés érdekében felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal.","id":"20210303_Karacsony_Gergely_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c37508-3b60-4358-a329-156b04b58834","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_Gergely_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2021. március. 03. 19:33","title":"Levelet írt Karácsony Gergelynek az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ország lezárásának bejelentése után pár perccel vázolta fel, hogyan változtatja meg az európai politikát. \"Szamizdatja\" angol és német verzióját az Európai Parlamentben is terjesztik.","shortLead":"A miniszterelnök az ország lezárásának bejelentése után pár perccel vázolta fel, hogyan változtatja meg az európai...","id":"20210304_Orban_Viktor_neppart_epp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1398b4-86a4-4a29-81fe-be40e4ca3ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Orban_Viktor_neppart_epp","timestamp":"2021. március. 04. 13:07","title":"Orbán Viktornak volt egy kis ideje szidni a Néppártot és az \"LMBTQ-őrületet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 3 és 8, máshol 8 és 13 fok között várható. 