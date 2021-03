Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210307_pfizer_astrazeneca_egy_oltas_hatekonysag_elon_musk_alkalmassagi_teszt_amerikai_lezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e411b-9ba1-4e50-beb9-a87e0f403cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pfizer_astrazeneca_egy_oltas_hatekonysag_elon_musk_alkalmassagi_teszt_amerikai_lezer","timestamp":"2021. március. 07. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy keverhetők az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","shortLead":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","id":"20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa433bf-89b2-4ebc-b435-1bdea3f45a8b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","timestamp":"2021. március. 06. 13:17","title":"„Csodálatos érzés”: Kinyitottak a mozik New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kóti Tamás mindössze január 1-től dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában. ","shortLead":"Kóti Tamás mindössze január 1-től dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában. ","id":"20210306_Ket_honap_utan_menesztettek_egy_egeszsegugyi_fotisztviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f712d71e-8d55-40ee-853e-ee2a3534b182","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Ket_honap_utan_menesztettek_egy_egeszsegugyi_fotisztviselot","timestamp":"2021. március. 06. 09:28","title":"Két hónap után menesztettek egy egészségügyi főtisztviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok javulása az oltásoknak tudható be. ","shortLead":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e20b5-367a-4d4e-aefa-34515968f85a","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 08. 05:19","title":"Tavaly nyár óta nem volt ennyire kevés áldozata a koronavírusnak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","shortLead":"Az autós világ jelene, hogy a „takarékos” konnektoros hibridek lettek az igazi izomautók. ","id":"20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24e929-ad97-4a19-a858-2a451bad11d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"820 lóerővel érkezhet a zöld rendszámos Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9c0a99-fde9-4241-8669-d1576fe116de","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Még a nyugdíjkorhatár emelkedése sem tartja vissza a magyar nagyszülőket unokáik intenzív gondozásától. Különösen az iskolázott, jobb módú családokban támaszkodnak rájuk – így a járvány is tőlük vette el a legtöbbet.","shortLead":"Még a nyugdíjkorhatár emelkedése sem tartja vissza a magyar nagyszülőket unokáik intenzív gondozásától. Különösen...","id":"202109__nagyszuloi_feladatok_a_jarvany_fogsagaban_erzelmi_karok__segitseg_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9c0a99-fde9-4241-8669-d1576fe116de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89220dbd-667c-400b-a1ff-9bea810f3b93","keywords":null,"link":"/360/202109__nagyszuloi_feladatok_a_jarvany_fogsagaban_erzelmi_karok__segitseg_nelkul","timestamp":"2021. március. 06. 13:30","title":"Léleknyomorító, hogy a nagyszülők és unokák nem találkozhatnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","shortLead":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","id":"20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b5ccc3-7cc1-4095-af38-5d32214a5cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","timestamp":"2021. március. 06. 14:30","title":"Késsel fenyegetett meg egy férfit egy teherautósofőr a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","shortLead":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","id":"20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566ad56-e6d7-4076-a881-fcc797eaff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","timestamp":"2021. március. 07. 16:24","title":"Törökbálintnál mutatta meg egy merész sofőr, mit ne csináljunk soha a lerobbant autónkkal (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]