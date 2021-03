Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többé nem kér a díjból, és nem is szerepel a gálán.","shortLead":"Többé nem kér a díjból, és nem is szerepel a gálán.","id":"20210312_The_Weeknd_nagyon_beragott_a_bizottsagra_bojkottalja_a_Grammyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04d1f27-2137-4fec-8ef4-778760eaa81f","keywords":null,"link":"/elet/20210312_The_Weeknd_nagyon_beragott_a_bizottsagra_bojkottalja_a_Grammyt","timestamp":"2021. március. 12. 10:37","title":"The Weeknd nagyon berágott a bizottságra, bojkottálja a Grammyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","shortLead":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","id":"20210311_Park_epul_V_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58aad7-9fb9-4b17-a4ad-e6c7580211ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Park_epul_V_kerulet","timestamp":"2021. március. 11. 09:55","title":"Nem csak egy \"zsebpark\" épül 3 milliárdból az V. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

