Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","shortLead":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","id":"20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab471928-c868-4607-a684-2a303bd9e433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","timestamp":"2021. március. 13. 19:02","title":"Novák Katalin az iskolai szünet alatt lejáró juttatások meghosszabbítását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi oldalára posztolt ki egy emailről készült képernyőfotót, amiről úgy tudja a Fővárosi Törvényszéken 89 címzettnek ment ki. ","shortLead":"A közösségi oldalára posztolt ki egy emailről készült képernyőfotót, amiről úgy tudja a Fővárosi Törvényszéken 89...","id":"20210314_Hadhazy_birok_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d0e00e-2bbb-4636-ad46-2e3827ff1261","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Hadhazy_birok_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 15:42","title":"Hadházy szerint olyan levelet kaptak a fővárosi bírók, hogy titkolják el, hogy a hétvégén oltást kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz világban, amely tulajdonképpen olyan, mint a régi.","shortLead":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz...","id":"202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9560-5d25-4ebc-a47d-372f87adfd6b","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","timestamp":"2021. március. 13. 11:10","title":"Egy új orosz regény, amely még a novicsoknál is jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ba3b09-0bb5-4866-9738-7c321bad55d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar női kardválogatott először szerepelhet nyári játékokon. A budapesti versenyt a harmadik hullám közepén rendezték meg.","shortLead":"A magyar női kardválogatott először szerepelhet nyári játékokon. A budapesti versenyt a harmadik hullám közepén...","id":"20210314_noi_valogatott_kard_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ba3b09-0bb5-4866-9738-7c321bad55d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d861e1c4-0d72-4435-aace-17be4130d1ef","keywords":null,"link":"/sport/20210314_noi_valogatott_kard_olimpia","timestamp":"2021. március. 14. 13:13","title":"Kijutott az olimpiára a magyar női kardválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és lélegeztetőgép.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és...","id":"20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa86a5a-a555-4a90-a136-213fd62c974e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 16:47","title":"Operatív törzs: Nincs a kórházakban olyan gyakorlat, hogy választani kellene, ki kapjon intenzív ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","shortLead":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","id":"20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa885d-959d-4d07-91c8-ff5e24f5ffc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","timestamp":"2021. március. 14. 15:14","title":"Észak-Korea nem reagál Bidenék megkeresésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febc7d25-74d2-4f13-b7b6-28b14c4130c2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Látta már Kásler Miklós Instagramját? Az internet egészen varázslatos zugaiba kalauzol ezúttal a Duma Aktuál. Ceglédi Zoltán vezetésével körbejárhatjuk a modern politikai kommunikáció frontvonalát, így a fideszes nagyágyúk mellett Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc sem maradhat ki a sorból.","shortLead":"Látta már Kásler Miklós Instagramját? Az internet egészen varázslatos zugaiba kalauzol ezúttal a Duma Aktuál. Ceglédi...","id":"20210312_Duma_Aktual_Politikusok_az_Instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=febc7d25-74d2-4f13-b7b6-28b14c4130c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00a6593-c1e3-42a4-a049-49ef2d36a75b","keywords":null,"link":"/360/20210312_Duma_Aktual_Politikusok_az_Instagramon","timestamp":"2021. március. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kásler a mappáival, Semjén poénokkal hasít az Instán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket szexualizált ezzel a magazin, az viszont nem érti, miért.\r

\r

","shortLead":"Egy divatmagazin közölt néhány fotót és hozzá fura magyarázatot gyerekruhákról. A jogvédők szerint gyerekeket...","id":"20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ffbc2b-c6ae-401d-b79b-96f0f1018b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15410c-dbab-4a5f-8c82-8729854b58f8","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Lehete_szexinek_nevezni_egy_gyerekruhat","timestamp":"2021. március. 13. 11:52","title":"Lehet-e „szexinek nevezni” egy gyerekruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]