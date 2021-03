Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Köztük van Upor László megválasztott, de soha ki nem nevezett rektor is. Az SZFE HÖK közölte: nem kényszerülnek búcsúzkodni.","shortLead":"Köztük van Upor László megválasztott, de soha ki nem nevezett rektor is. Az SZFE HÖK közölte: nem kényszerülnek...","id":"20210322_Ma_jar_le_az_SZFE_26_oktatojanak_felmondasi_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9015e217-1afd-4a0c-8d11-658a4c828fde","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Ma_jar_le_az_SZFE_26_oktatojanak_felmondasi_ideje","timestamp":"2021. március. 22. 17:06","title":"Ma jár le az SZFE 26 oktatójának felmondási ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni. A Miniszterelnökség közzétette a látványterveket is.","shortLead":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni...","id":"20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a561da-92ae-4e0c-b71f-239e0529bf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","timestamp":"2021. március. 23. 14:09","title":"Így fognak kinézni a gödöllői HÉV megállói és az Örs vezér téri metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor és a kancellár közös előterjesztését egyhangúlag támogatta a szenátus.\r

","shortLead":"A rektor és a kancellár közös előterjesztését egyhangúlag támogatta a szenátus.\r

","id":"20210322_testnevelesi_egyetem_modellvaltas_mocsai_lajos_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a306410f-56db-4dc5-8a91-0a7ce24cb283","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_testnevelesi_egyetem_modellvaltas_mocsai_lajos_itm","timestamp":"2021. március. 22. 22:24","title":"Modellt vált a Testnevelési Egyetem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","shortLead":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","id":"20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80825b5-e4a0-4364-b8f9-aa537b0dab88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","timestamp":"2021. március. 22. 21:46","title":"Bajban vannak a közlekedési cégek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU szankciókat vezet be kínai személyekkel szemben.","shortLead":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU...","id":"20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b9df-f46e-412b-b683-59f8a0b2b1e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","timestamp":"2021. március. 22. 12:52","title":"Szijjártó szerint semmi értelme nincs, ha az EU szankciókat vezet be az emberi jogok brutális megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban, a britek viszont töretlenül bíznak az oltóanyagban.","shortLead":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával...","id":"20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39d30c-d6d6-49c9-94aa-95f838f7f617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 22. 11:25","title":"Betett a botrány az AstraZeneca vakcinájának a nagy EU-s államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","shortLead":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","id":"20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0392d0-e10f-43d1-9b81-89e85e73b317","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 23. 06:13","title":"Németország bezár, még szigorúbb járványügyi szabályokat vezetnek be húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1141147b-c937-4a46-ab3e-fe8488f34fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter felkérte Veres Pált, Miskolc polgármesterét, hogy legyen tag a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumában.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter felkérte Veres Pált, Miskolc polgármesterét, hogy legyen tag a Miskolci Egyetemet fenntartó...","id":"20210322_Varga_Judit_fuggetlen_polgarmestert_enged_be_egy_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1141147b-c937-4a46-ab3e-fe8488f34fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7f706-803f-4fce-a964-5d7b64849e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_Varga_Judit_fuggetlen_polgarmestert_enged_be_egy_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","timestamp":"2021. március. 22. 22:32","title":"Varga Judit független polgármestert enged be egy egyetemi alapítvány kuratóriumába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]