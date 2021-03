Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","shortLead":"Az állat vélhetően eltévedt a számára idegen környezetben. ","id":"20210325_farkas_lohne_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67129f9f-3db0-43c1-98dd-202ade2b4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f40479-6559-4feb-abed-e080c7794810","keywords":null,"link":"/elet/20210325_farkas_lohne_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 25. 14:25","title":"Videóra vették, ahogy farkas kocog át fényes nappal egy német kisvároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","shortLead":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","id":"20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412727e-aae8-4c37-aafe-7fd6a4970bd9","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","timestamp":"2021. március. 25. 19:41","title":"Nem állt ki a magyar sportlövő csapat a világkupa döntőjére, mert összevesztek a tagok egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","shortLead":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","id":"20210325_raketakiserletet_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ecea45-1079-43ab-8c4a-7118451e1573","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_raketakiserletet_eszak_korea","timestamp":"2021. március. 25. 05:44","title":"Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új híd terveiről, a Városligetről és a Városmajorról nem.","shortLead":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új...","id":"20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6998ccba-6b97-4e9b-9ecc-096950d7dcd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","timestamp":"2021. március. 25. 20:05","title":"Öt pontban tudott megegyezni a kormány és a főváros a fejlesztésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","shortLead":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","id":"20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289390-3da1-4e69-9d20-1c863c3191a4","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","timestamp":"2021. március. 25. 16:24","title":"Visszatér a TV2-re A Nagy Ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11f951-660e-44ba-aa10-ac0ddf03d48b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sűrű füst keltett riadalmat az Országgyűlés irodaházában március elején. A nyomok a Jobbik raktárához vezettek, s a Duma Aktuál humoristáinak sikerült az ügy felgöngyölítése. Sok égető kérdésre választ kapunk: többek között, hogy cicceg-e a lejárt gránát, mi a helyzet a kinőtt gárdamellényekkel, illetve KGBéla pipába rejtett kamerájával?","shortLead":"Sűrű füst keltett riadalmat az Országgyűlés irodaházában március elején. A nyomok a Jobbik raktárához vezettek, s...","id":"20210326_Duma_Aktual_A_Jobbikraktar_titkai__peniszmpumpatol_a_fustgranatig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f11f951-660e-44ba-aa10-ac0ddf03d48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2677f030-cf54-44e7-8998-6ff559bf2338","keywords":null,"link":"/360/20210326_Duma_Aktual_A_Jobbikraktar_titkai__peniszmpumpatol_a_fustgranatig","timestamp":"2021. március. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: A Jobbik-raktár titkai – a péniszpumpától a füstgránátig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","shortLead":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","id":"20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7922cfb-57d4-40f0-b570-c70623820f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","timestamp":"2021. március. 26. 09:22","title":"1400 lóerős Le Mans-i szörnyeteget szabadítanak a közutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Joe Biden beiktatásán szavaló fekete költőnő holland fordítója visszalépett, katalán fordítóját pedig visszautasították „nem megfelelő profiljuk” miatt. Magyarra a Van Helyed Alapítvány irodalmi műhelyének hátrányos helyzetű fiataljai fordítják majd a verseket.","shortLead":"A Joe Biden beiktatásán szavaló fekete költőnő holland fordítója visszalépett, katalán fordítóját pedig...","id":"20210325_Amanda_Gorman_kotet_roma_fiatalok_forditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5f695-7e99-4c2c-81f2-268b356b617f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b8f5b3-ab66-458b-a918-79a1d6b7881a","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Amanda_Gorman_kotet_roma_fiatalok_forditas","timestamp":"2021. március. 25. 15:55","title":"Amanda Gorman botrányt kavaró kötete roma fiatalok fordításában jelenik meg magyarul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]