[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","shortLead":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","id":"20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea038f84-02ca-4b04-86de-3773bbd54871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","timestamp":"2021. március. 23. 15:48","title":"Mentőautóval karambolozott és meghalt egy motoros Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","shortLead":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","id":"20210323_boulder_lovoldozes_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f298e97-3d7c-4504-a1a2-c44e1b12829a","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_boulder_lovoldozes_usa","timestamp":"2021. március. 23. 05:20","title":"Legalább 10 ember meghalt egy amerikai áruházi lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","shortLead":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","id":"20210322_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0da705-63a3-4636-9fe4-ee1b8d413f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 22. 05:24","title":"A hétvégén már közel 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Greenpeace szerint az, hogy egy cég nem használ szilágr mikroműanyagot a termékében, még nem jenti azt, hogy műanyagmentes.","shortLead":"A Greenpeace szerint az, hogy egy cég nem használ szilágr mikroműanyagot a termékében, még nem jenti azt...","id":"20210322_greenpeace_mikromuanyag_kozmetikumok_kornezyetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada845fe-5e26-475e-9ba3-fbe5610da049","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_greenpeace_mikromuanyag_kozmetikumok_kornezyetszennyezes","timestamp":"2021. március. 22. 20:03","title":"Rengeteg kozmetikai termékben talált mikroműanyagot a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","shortLead":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","id":"20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178eb329-7712-4991-b535-595ccbc4ac6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Megállt a koronavírus-koncentráció emelkedése a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc52ed91-18a6-46d7-9c54-a764d35dd5c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jobban érthetik a lovak, ha az ember úgy beszél hozzájuk, mint a kisgyerekekhez – állapították meg francia kutatók.","shortLead":"Jobban érthetik a lovak, ha az ember úgy beszél hozzájuk, mint a kisgyerekekhez – állapították meg francia kutatók.","id":"20210323_lovak_lo_gyerekek_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc52ed91-18a6-46d7-9c54-a764d35dd5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642ba497-ba8e-4c36-8435-97db7f4b1377","keywords":null,"link":"/elet/20210323_lovak_lo_gyerekek_beszed","timestamp":"2021. március. 23. 14:01","title":"A lovak értékelik, ha gügyögnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Februárban 738 milliárd forinttal többet költött az állam annál, mint amennyi bevétele érkezett, így már 539 milliárd forintos éves hiánynál tartunk.","shortLead":"Februárban 738 milliárd forinttal többet költött az állam annál, mint amennyi bevétele érkezett, így már 539 milliárd...","id":"20210323_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac13d9e8-5e1c-4d93-a072-3e01093e2bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2021. március. 23. 12:01","title":"Az éves államháztartási hiánycél 36 százaléka összejött február végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","shortLead":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","id":"20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f171cb-08a6-4cfa-a1a6-43d86675d078","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","timestamp":"2021. március. 22. 16:57","title":"Nagy István: Akkora nyereséget visznek ki az országból a külföldi boltláncok, amit nem lehet annyiban hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]