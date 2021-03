Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel statisztikai hivatalnak is ő magyarázza el, hogy áll a járvány, illetve merre megy.","shortLead":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel...","id":"20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0398fa28-3489-4e89-ba1e-6d09945f39c7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","timestamp":"2021. március. 30. 07:30","title":"Die Welt: Michal Rogalski, Lengyelország prófétája járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaff893-56d8-4476-9208-a938346620f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag nem tréfa, az Egyesült Államokban „Voltswagen” néven fognak futni az elektromos VW-k.","shortLead":"Állítólag nem tréfa, az Egyesült Államokban „Voltswagen” néven fognak futni az elektromos VW-k.","id":"20210330_Elneztek_a_naptarat_Voltswagenre_csereli_nevet_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aaff893-56d8-4476-9208-a938346620f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a51b49f-b2a0-4cc4-a820-2f028f9e2171","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Elneztek_a_naptarat_Voltswagenre_csereli_nevet_a_Volkswagen","timestamp":"2021. március. 30. 09:21","title":"Elnézték a naptárat? Voltswagenre cseréli nevét a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ritka amatőr hiba miatt került rács mögé az olasz szervezett bűnözés egy embere.","shortLead":"Ritka amatőr hiba miatt került rács mögé az olasz szervezett bűnözés egy embere.","id":"20210330_maffia_fozes_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382f049c-737b-4750-9354-1a6b0098fdee","keywords":null,"link":"/elet/20210330_maffia_fozes_video","timestamp":"2021. március. 30. 07:33","title":"Hét évig bujkált egy olasz maffiózó, majd lebuktatta magát egy főzővideóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de0a3b-b915-4715-93ae-de30f2f64a25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tízezer évvel korábban ismerhették már azokat a kőkorszaki szerszámkészítési technikákat, amelyeket korábban az olduvai és acheuleani emberek eddig megismert kultúrájától eredeztettek – állapította meg a Kenti Egyetem antropológiai tanszékén készült új kutatás.","shortLead":"Több tízezer évvel korábban ismerhették már azokat a kőkorszaki szerszámkészítési technikákat, amelyeket korábban...","id":"20210330_kokorszaki_eszkozkeszites_osember_olduvai_acheuleani_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86de0a3b-b915-4715-93ae-de30f2f64a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646fdc64-bfb5-41d3-b66b-d4085d41b97e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_kokorszaki_eszkozkeszites_osember_olduvai_acheuleani_ember","timestamp":"2021. március. 30. 06:03","title":"63 000 évet tévedhettek a tudósok, az ember már nagyon régóta készít magának eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeba40f-f33b-4b41-a60b-587d2e712384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint Chauvin \"túlzott és ésszerűtlen erőt\" alkalmazott George Floyd letartóztatásakor.","shortLead":"A vád szerint Chauvin \"túlzott és ésszerűtlen erőt\" alkalmazott George Floyd letartóztatásakor.","id":"20210329_Derek_Chauvin_Georg_Floyd_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbeba40f-f33b-4b41-a60b-587d2e712384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162bc22-5c94-4b86-a442-7fd627552e32","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_Derek_Chauvin_Georg_Floyd_per","timestamp":"2021. március. 29. 22:02","title":"Jerry Blackwell: Derek Chauvin elárulta a jelvényét, amikor Georg Floyd nyakán és hátán térdelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új típussal bővítheti okosórás kínálatát az Apple, olyan területre belépve, ahol most G-Shock szériájával a Casio a király.","shortLead":"Új típussal bővítheti okosórás kínálatát az Apple, olyan területre belépve, ahol most G-Shock szériájával a Casio...","id":"20210329_apple_watch_explorer_edition_casio_g_shock_extrem_sportok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d352dac-2ca7-4852-9188-bfb5a4f446ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_apple_watch_explorer_edition_casio_g_shock_extrem_sportok","timestamp":"2021. március. 29. 12:03","title":"Olyan Apple Watch jöhet, amelyik bírja a strapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt méreganyag okozza – számoltak be eredményeikről német és amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt...","id":"20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2343c-2d69-4d32-ae29-09ecb8f1b92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","timestamp":"2021. március. 30. 07:03","title":"Rejtélyes betegség tizedeli a rétisasokat – úgy tűnik, most megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]