Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"394ef5ff-fcc3-4c02-9558-3fa0ae7ddcb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Budapesten fogadja Orbán Viktor Matteo Salvinit és Mateusz Morawieckit, a téma hármuk pártjainak európai együttműködése lesz.","shortLead":"Budapesten fogadja Orbán Viktor Matteo Salvinit és Mateusz Morawieckit, a téma hármuk pártjainak európai együttműködése...","id":"20210330_orban_salvini_morawiecki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=394ef5ff-fcc3-4c02-9558-3fa0ae7ddcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5225c01-999b-40b8-8073-74576fba4c44","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_orban_salvini_morawiecki","timestamp":"2021. március. 30. 10:01","title":"Salvinivel és a lengyel miniszterelnökkel tárgyal Orbán Viktor a Fidesz Néppárt utáni életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére évi 1700 milliárd dollár pluszkiadást jelentenek majd.","shortLead":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére...","id":"20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10564aa4-e656-46f0-8544-3cb22bc84edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. március. 30. 11:26","title":"Klímaközgazdászok szerint azonnali és drasztikus lépések kellenek az éghajlatváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","shortLead":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","id":"20210330_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318bbf0a-69f5-44e5-965a-7d9bf6f34056","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 30. 05:10","title":"Van olyan helye az országnak, ahol akár 22 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok pedig arról mesélnek, mit tudnak és mit gondolnak a művészetről. Másik Magyarország harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok...","id":"20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af436b-31d6-4811-9c8b-4a0453b75283","keywords":null,"link":"/360/20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 30. 19:00","title":"Doku360: Ez az én hazám itt. Hova menjek? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","shortLead":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","id":"20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4922744-c323-46d2-8404-d6c9102b4a67","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","timestamp":"2021. március. 31. 15:47","title":"10 orosz repülő miatt is riasztották a NATO gépeit hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fabb3-51ea-4d08-8c96-9394e2ced6c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden legyártott koronavírus elleni vakcina gazdára talál, mert valóságos harc folyik értük, a több helyen fenntartással kezelt AstraZenecáért éppúgy, mint az orosz vagy a kínai oltóanyagért.","shortLead":"Minden legyártott koronavírus elleni vakcina gazdára talál, mert valóságos harc folyik értük, a több helyen...","id":"20210331_Hajsza_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fabb3-51ea-4d08-8c96-9394e2ced6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b68cfb-6d25-4ad9-896b-2751f97ca5f5","keywords":null,"link":"/360/20210331_Hajsza_kozben","timestamp":"2021. március. 31. 11:00","title":"Politikai fronton is dúl a vakcinaháború – 7,8 milliárd ember élete a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen vakcina is képes csökkenteni a súlyos megbetegedés kockázatát.","shortLead":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen...","id":"20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5fefb2-f0c5-424a-8d89-6a6cc473c7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 12:07","title":"Az eddigi eredmények alapján a vakcinák valóban működnek, és megvédik a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson munkavállalóinak ügyét \"a tárca kiemelten kezeli\".","shortLead":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson...","id":"20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25427568-eb0f-489b-860b-b2bfa4c21163","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","timestamp":"2021. március. 30. 13:48","title":"Bezár az ózdi Johnson Electric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]