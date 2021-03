Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8d74b0-ce5d-445a-828e-4198c4f94767","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A színháztörténet és a kortárs vizuális kultúra egyik ikonja, aki látvány- és építészetalapú színházával, díszlet és fényterveivel, a mozgáskoreográfia, a zene eszközeivel teremt új világokat. Soknemzetiségű Oidipusz-rendezése a pandémia miatt nem jutott el a tavalyi Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM). Az egyetemi blokád idején egyebek között azt üzente az SZFE hallgatóinak: „Egy olyan közeg megőrzésére bátorítom a világ egyetemeit, amelyben megengedett a párbeszéd, ahol fel lehet tenni kérdéseket, ahol mindenki megnyilvánulhat…”","shortLead":"A színháztörténet és a kortárs vizuális kultúra egyik ikonja, aki látvány- és építészetalapú színházával, díszlet és...","id":"20210330_Vakito_igazsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d74b0-ce5d-445a-828e-4198c4f94767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a6fde0-811e-4182-865d-ae68f675beb7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Vakito_igazsagok","timestamp":"2021. március. 30. 17:00","title":"Robert Wilson: Inkább a vakságot választjuk, nem az igazság vakító fényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cbbd2-9813-4171-b0fa-94db1a6e6a07","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Jessikka Aro finn újságíró könyvet írt az orosz trollfarmok működéséről, és arról, hogy ezek hogyan tudják pár kommenttel befolyásolni a nemzetközi közvélemény alakulását. Közben a saját történetén keresztül mutatja be, hogy ha a Kreml úgy akarja, akkor az újságírók magánéletét is tönkre tudja tenni. Az újságíró Helsinkiből adott interjút a hvg.hu-nak.","shortLead":"Jessikka Aro finn újságíró könyvet írt az orosz trollfarmok működéséről, és arról, hogy ezek hogyan tudják pár...","id":"20210331_Jessikka_aro_putyin_trolljai_oroszorszag_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693cbbd2-9813-4171-b0fa-94db1a6e6a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c4a463-a118-4708-b001-6443bb190028","keywords":null,"link":"/elet/20210331_Jessikka_aro_putyin_trolljai_oroszorszag_interju","timestamp":"2021. március. 31. 17:00","title":"Sokan nem hülyék, hanem agymosottak – véli az orosz trollokat leleplező finn újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","shortLead":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","id":"20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bae135-c831-49bc-94f2-5f3e7ba5cc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","timestamp":"2021. március. 30. 19:52","title":"Eltiltották Buffont istenkáromlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott interjúban most azt mondja, a DK elnökének is meg kell adni a változás lehetőségét. Karácsony Gergelyt jó harcosnak nevezte, de ambícióit nem ismeri, saját, nyersnek tartott stílusáról pedig úgy fogalmazott, nem játssza meg magát, ő ilyen. ","shortLead":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott...","id":"20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252ee8fc-36e4-4417-9d38-37bc22dc7041","keywords":null,"link":"/360/20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","timestamp":"2021. március. 30. 15:25","title":"Élesben Jakab Péterrel: Gyurcsány Ferenc is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846e3b37-c68f-4812-b7c3-6f5c3e6cded8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rolf Schnitzler helyére Chris Dinsdale lép március végétől. Az új vezérigazgató hat éve dolgozik a cégnél különböző vezető beosztásokban\r

","shortLead":"Rolf Schnitzler helyére Chris Dinsdale lép március végétől. Az új vezérigazgató hat éve dolgozik a cégnél különböző...","id":"20210330_budapest_airport_zrt_vezerigazgato_chris_dinsdale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846e3b37-c68f-4812-b7c3-6f5c3e6cded8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecec69b-ad2b-4383-a62c-bdd650d31385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_budapest_airport_zrt_vezerigazgato_chris_dinsdale","timestamp":"2021. március. 30. 19:12","title":"Lecserélik a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban oszlik el, ami miatt világ döntő többségében újabb koronavírus-mutációk jelenhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban...","id":"20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67deb6b3-347c-4a30-8e9a-30fb349c8b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","timestamp":"2021. március. 31. 17:21","title":"Kemenesi Gábor: A vakcinák a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f846f34-4673-48d9-9edc-ca3c32f193cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit közszolgálati csatornára egyre nagyobb nyomás helyeződik a kínai ujgur kisebbség kényszermunkáját bemutató riportjai miatt.","shortLead":"A brit közszolgálati csatornára egyre nagyobb nyomás helyeződik a kínai ujgur kisebbség kényszermunkáját bemutató...","id":"20210331_Tajvanra_Kna_Peking_BBC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f846f34-4673-48d9-9edc-ca3c32f193cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a197e15-6527-44fe-8f69-a832161ecff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_Tajvanra_Kna_Peking_BBC","timestamp":"2021. március. 31. 15:06","title":"Tajvanra helyezi át kínai tudósítóját a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak, így a szervátültetetteket világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába sorolják.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak...","id":"20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05c21-4e27-424f-92a1-a0a7f161a85e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 10:33","title":"A szervátültetettek 45 százaléka még mindig nem kapott oltást, holott nagy szükségük lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]