[{"available":true,"c_guid":"f242283a-3b68-4028-bc53-85f5aea8b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cirkuszi mutatványnak tűnhet, de a sauteur d'Alfort valójában nem showműsor szereplője: egy mutálódott gén miatt történik vele az, ami.","shortLead":"Cirkuszi mutatványnak tűnhet, de a sauteur d'Alfort valójában nem showműsor szereplője: egy mutálódott gén miatt...","id":"20210401_sauteur_d_alfort_rorb_gen_kezenallas_nyul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f242283a-3b68-4028-bc53-85f5aea8b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b297a6-16ec-43fb-9b69-f2058712000d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_sauteur_d_alfort_rorb_gen_kezenallas_nyul","timestamp":"2021. április. 01. 10:37","title":"Létezik egy nyúlfajta, amelyik nem tud ugrani, helyette kézen állva jár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan az év második felében alakul meg a MOL-Új Európa Alapítvány.","shortLead":"Várhatóan az év második felében alakul meg a MOL-Új Európa Alapítvány.","id":"20210401_Kozos_vagyonkezelo_alapitvanyt_hoz_letre_a_MOL_a_magyar_allammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3aa427-6e14-4eb0-a7e3-a0e9d6315cc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Kozos_vagyonkezelo_alapitvanyt_hoz_letre_a_MOL_a_magyar_allammal","timestamp":"2021. április. 01. 09:51","title":"Közös vagyonkezelő alapítványt hoz létre a MOL a magyar állammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41efcb96-17e4-46cd-82d3-b7582b619d81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek is felismerték, hogy a Warzone-hoz készült csalásokat egyre nagyobb számban keresik a játékosok.","shortLead":"A hackerek is felismerték, hogy a Warzone-hoz készült csalásokat egyre nagyobb számban keresik a játékosok.","id":"20210401_virus_malware_call_of_duty_warzone_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41efcb96-17e4-46cd-82d3-b7582b619d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a399330c-c35b-442e-b8aa-b01255487dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_virus_malware_call_of_duty_warzone_csalas","timestamp":"2021. április. 01. 14:03","title":"Vírusok kerülhetnek a számítógépre az ingyenes Call of Dutyhoz letöltött csalásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","shortLead":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","id":"20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77b68b-28c8-4343-a0dd-9b55a33e6e26","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","timestamp":"2021. április. 01. 17:23","title":"Elkezdődött a pedagógusok soron kívüli oltása, 215 ezren regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","shortLead":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","id":"20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e7fd03-16c2-4435-81ce-43571c120012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","timestamp":"2021. április. 02. 14:32","title":"Megtalálta a BKK, hogy kivel készítteti az Aquincumi híd megvalósíthatósági tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","shortLead":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","id":"20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ce22c5-b312-4db7-a4e1-3b5d273a4f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. április. 01. 09:46","title":"A kormány megszabta a hulladékok újrafeldolgozásának arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a pénz.","shortLead":"Nem lett meg a pénz.","id":"20210331_dorog_csalas_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ca73d-3168-4998-99d6-e91ca61cd8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_dorog_csalas_letartoztatas","timestamp":"2021. március. 31. 18:22","title":"Letartóztattak két csalót, akik több mint 3 millióval rövidítettek meg egy dorogi nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere arra számított, hogy az oltási kampányba vonják be a munkatársaikat.","shortLead":"A kerület polgármestere arra számított, hogy az oltási kampányba vonják be a munkatársaikat.","id":"20210331_covid_osztaly_ferencvaros_szakrendelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbb9a03-5508-4852-8b2f-cb9feb357744","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_covid_osztaly_ferencvaros_szakrendelo","timestamp":"2021. március. 31. 20:54","title":"Két hónapra a covid-osztályokra rendelték a ferencvárosi szakrendelő dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]