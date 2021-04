A világ egyik legnagyobb teherhajója, a 400 méter hosszú Ever Given március 23-án fordult keresztbe és futott zátonyra a Szuezi-csatornában, melynek következtében 422 hajó torlódott fel az Egyiptom ellenőrizte vízi útvonalon.

A partra vetett bálnaként veszteglő óriást egy hét alatt sikerült kiszabadítani, s még április 3-ára is maradt 61 olyan hajó, amely az Ever Given miatt nem tudott eddig továbbhaladni. Szombaton ezek is mind áthajóztak, ahogy 24 további vízi jármű is, amelyek már az Ever Given kiszabadítása után érkeztek – közölte a csatornát igazgató hatóság a Reuters-szel.

A baleset okát firtató vizsgálat a napokban elindult, s még két napig tart – mondta a hatóság vezetője.