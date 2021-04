Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","shortLead":"Azokon az osztályokon is egyre nagyobb a nyomás, amelyeken „még” nem koronavírusos betegeket látnak el.","id":"20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0a272-0bfa-4556-8946-7ea59870e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_egeszsegugy_fulorrgegesz","timestamp":"2021. április. 01. 15:41","title":"Folyamatosan nyitják az újabb Covid-osztályokat egy név nélkül nyilatkozó orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f242283a-3b68-4028-bc53-85f5aea8b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cirkuszi mutatványnak tűnhet, de a sauteur d'Alfort valójában nem showműsor szereplője: egy mutálódott gén miatt történik vele az, ami.","shortLead":"Cirkuszi mutatványnak tűnhet, de a sauteur d'Alfort valójában nem showműsor szereplője: egy mutálódott gén miatt...","id":"20210401_sauteur_d_alfort_rorb_gen_kezenallas_nyul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f242283a-3b68-4028-bc53-85f5aea8b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b297a6-16ec-43fb-9b69-f2058712000d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_sauteur_d_alfort_rorb_gen_kezenallas_nyul","timestamp":"2021. április. 01. 10:37","title":"Létezik egy nyúlfajta, amelyik nem tud ugrani, helyette kézen állva jár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41efcb96-17e4-46cd-82d3-b7582b619d81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek is felismerték, hogy a Warzone-hoz készült csalásokat egyre nagyobb számban keresik a játékosok.","shortLead":"A hackerek is felismerték, hogy a Warzone-hoz készült csalásokat egyre nagyobb számban keresik a játékosok.","id":"20210401_virus_malware_call_of_duty_warzone_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41efcb96-17e4-46cd-82d3-b7582b619d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a399330c-c35b-442e-b8aa-b01255487dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_virus_malware_call_of_duty_warzone_csalas","timestamp":"2021. április. 01. 14:03","title":"Vírusok kerülhetnek a számítógépre az ingyenes Call of Dutyhoz letöltött csalásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf267cb-a676-40a7-bc85-4ba5c88ed431","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom törvényt ír át a kormány egyetlen salátatörvénnyel. Az „egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról” nem épp olyan cím egy törvényjavaslatnak, amitől olvasók tízezrei kapnának a szívükhöz izgalmukban, de a postai szabályozás módosítása, egyházi és sportszövetségi tartozások elengedése és tulajdonjogok átadása is bekerült a 26 oldalas szövegbe.","shortLead":"Tizenhárom törvényt ír át a kormány egyetlen salátatörvénnyel. Az „egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről...","id":"20210401_Ingatlanok_festmeny_tartozas_csilleberc_salatatorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf267cb-a676-40a7-bc85-4ba5c88ed431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8d913-a6eb-4ca6-a3f3-6e2551bca049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Ingatlanok_festmeny_tartozas_csilleberc_salatatorveny","timestamp":"2021. április. 01. 11:46","title":"Ingatlanok, festmények, sport- és egyházi tartozások, de még a posta is befért egyetlen salátatörvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8401ad78-a65d-423c-8cb6-9a1b59d57d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel Kegger cég egy Mercedes Sprinter dizájnját alakította teljesen a F1-es hangulatúra. ","shortLead":"A lengyel Kegger cég egy Mercedes Sprinter dizájnját alakította teljesen a F1-es hangulatúra. ","id":"20210331_45_millio_forint_ez_a_Forma1es_stilusban_epitett_Mercedes_treler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8401ad78-a65d-423c-8cb6-9a1b59d57d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9833f01f-2a69-49be-a021-ba4e8c7b57c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_45_millio_forint_ez_a_Forma1es_stilusban_epitett_Mercedes_treler","timestamp":"2021. április. 01. 14:41","title":"Forma-1-es stílusban építettek meg egy luxus autószállító trélert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzszórás akkora negyedéves hiányt okozott, amilyen még egyszer sem volt, mióta vezetik a statisztikákat. A kormány úgy értékeli a számokat: ellenállóbb a gazdaságunk az EU átlagánál.","shortLead":"Az év végi pénzszórás akkora negyedéves hiányt okozott, amilyen még egyszer sem volt, mióta vezetik a statisztikákat...","id":"20210401_allamadossag_hiany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7597e07c-02e0-4841-89a4-bbcadb63bcb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_allamadossag_hiany_valsag","timestamp":"2021. április. 01. 10:01","title":"Az államadósság a 2010 körüli, a hiány a 2006-os szintre ugrott vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","shortLead":"A hajnali órákban érhette baleset a madarat.","id":"20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781c736d-8dd7-4187-9bde-15fb12cc0ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7637f6b-3635-425a-8e46-f070b5669e63","keywords":null,"link":"/elet/20210401_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2021. április. 01. 17:11","title":"Törött szárnyú baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt elnöke.","shortLead":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt...","id":"20210401_orban_salvini_morawiecki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39ed12-dc28-4210-a799-a3c1999e4da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orban_salvini_morawiecki","timestamp":"2021. április. 01. 19:37","title":"Orbán: Egy európai reneszánszt akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]