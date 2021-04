Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágráb minden áron szeretné megmenteni az idei turisztikai szezont.","shortLead":"Zágráb minden áron szeretné megmenteni az idei turisztikai szezont.","id":"20210411_horvatorszag_covid_teszt_turista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694660dd-02c3-4358-b1bf-14dd8511804d","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_horvatorszag_covid_teszt_turista","timestamp":"2021. április. 11. 14:45","title":"Horvátország részben fedezné a hazatérő turisták Covid-tesztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848ef89f-6fee-49e4-a0d2-1115c869ccf8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínában gyakoriak a bányaszerencsétlenségek.","shortLead":"Kínában gyakoriak a bányaszerencsétlenségek.","id":"20210411_banya_banyaszok_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848ef89f-6fee-49e4-a0d2-1115c869ccf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd779c21-828d-4829-b54a-de9705a2af5e","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_banya_banyaszok_kina","timestamp":"2021. április. 11. 09:56","title":"Huszonegy bányász rekedt 1200 méter mélyen egy kínai bányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi alkalmazásból szivároghattak ki felhasználói adatok.","shortLead":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi...","id":"20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccec121-8fc8-4ad3-8bd3-fe74215ce443","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","timestamp":"2021. április. 10. 23:24","title":"1,3 millió felhasználó adatai szivároghattak ki a Clubhouse sikeralkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Például olyan tárgyakból, amik csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek. Megjelent az idei érettségi részleteit szabályozó kormányrendelet.","shortLead":"Például olyan tárgyakból, amik csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek. Megjelent az idei érettségi részleteit...","id":"20210410_koronavirus_erettsegi_2021_reszletszabalyok_kormanyrendelet_kozoktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179418d-13e1-4d85-9d4b-f59781bd4a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_erettsegi_2021_reszletszabalyok_kormanyrendelet_kozoktatas","timestamp":"2021. április. 10. 09:55","title":"Megjelent a rendelet: lesznek azért szóbelik is az idei érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09da11f-b350-42ee-b024-00c48d05205a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Okoseszközökre letölthető alkalmazást fejleszt az a biztosításértékesítési cég, amelyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló Hungarikum Biztosítási Alkusz alapított.","shortLead":"Okoseszközökre letölthető alkalmazást fejleszt az a biztosításértékesítési cég, amelyet a Mészáros Lőrinc...","id":"202114_hunbenefits_meszarosek_digitalizalodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b09da11f-b350-42ee-b024-00c48d05205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf7920-a6f2-4785-affc-91a3830d8eda","keywords":null,"link":"/360/202114_hunbenefits_meszarosek_digitalizalodnak","timestamp":"2021. április. 10. 08:30","title":"Mészárosék nagy dobásra készülnek a biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927aa89e-4127-46f2-b925-1c11f7b3f693","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is a járvány harmadik hullámában van az ország.","shortLead":"Továbbra is a járvány harmadik hullámában van az ország.","id":"20210411_Nem_csokken_a_jarvany_veget_elorejelzo_orokitoanyag_mennyisege_a_szennyvizekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927aa89e-4127-46f2-b925-1c11f7b3f693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040b93f8-7d3d-475e-8a05-40afe616e5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Nem_csokken_a_jarvany_veget_elorejelzo_orokitoanyag_mennyisege_a_szennyvizekben","timestamp":"2021. április. 11. 17:15","title":"A járvány végét jelezné, de nem csökken az örökítőanyag mennyisége a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560299ec-60ce-4cbd-b8fe-7f0cfcbe577c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ketten járőröznek, melyik a keleti? Amelyik kevesebbet keres, és ez nem rendőrvicc. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Ketten járőröznek, melyik a keleti? Amelyik kevesebbet keres, és ez nem rendőrvicc. A német újraegyesítésről szóló...","id":"20210410_Balaton_rendor_vagyonugynokseg_ongyilkossag_1991_aprilis_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=560299ec-60ce-4cbd-b8fe-7f0cfcbe577c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca035b8b-d4cf-4538-837d-18d64b3e98b6","keywords":null,"link":"/360/20210410_Balaton_rendor_vagyonugynokseg_ongyilkossag_1991_aprilis_10","timestamp":"2021. április. 10. 16:30","title":"Másodosztályú helyett keményvalutásként: keletnémetek újra a Balatonnál – 1991. április 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2966f9b-9e3f-48b2-b2fa-96e07e480f5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nyilvánvalóan gondosan megtervezték a gyilkosságot. Jéorjiosz Karaivazzal hét lövedék végzett.","shortLead":"A rendőrség szerint nyilvánvalóan gondosan megtervezték a gyilkosságot. Jéorjiosz Karaivazzal hét lövedék végzett.","id":"20210409_ujsagiro_gyilkossag_athen_jeorjiosz_karaivaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2966f9b-9e3f-48b2-b2fa-96e07e480f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbe7d08-f15e-4de8-b453-54d50f02e98b","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_ujsagiro_gyilkossag_athen_jeorjiosz_karaivaz","timestamp":"2021. április. 09. 21:48","title":"Meggyilkoltak egy bűnügyi újságírót Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]