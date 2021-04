Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még körülbelüli összeget sem írtak Hadházy Ákos erre vonatkozó kérdésére.","shortLead":"Még körülbelüli összeget sem írtak Hadházy Ákos erre vonatkozó kérdésére.","id":"20210409_vedettsegi_igazolvany_koltseg_ar_hadhazy_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d821838c-07d6-401c-b6bf-7aae302f270b","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_vedettsegi_igazolvany_koltseg_ar_hadhazy_akos","timestamp":"2021. április. 09. 11:37","title":"Nem tudni, mennyibe kerülnek a védettségi igazolványok, mert a kormány nem mondja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának használni is kell. Ehhez rohamtempójú tankönyvbírálatokra volt szükség, de az Oktatási Hivatal ezt is megoldotta. Az időnként komikusnak is nevezhető tankönyvi esetekről hivatalos dokumentumok kerültek elő.



","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának...","id":"20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2298f626-47b8-4805-aa18-aad835f68271","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","timestamp":"2021. április. 09. 15:15","title":"Saját tankönyveit bírálta el az állami kiadó, és kiválónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f2cf82-0173-4f0a-b37d-88dd28e2961f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Én vagyok az a kislány, akit 14 éve megmentettél” – mutatkozott be a tűzoltónak. ","shortLead":"„Én vagyok az a kislány, akit 14 éve megmentettél” – mutatkozott be a tűzoltónak. ","id":"20210409_Tuz_ego_epulet_mentes_Debrecen_tuzolto_koszonet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f2cf82-0173-4f0a-b37d-88dd28e2961f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd70a53a-9e63-4982-b53a-2c3b38bf747f","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Tuz_ego_epulet_mentes_Debrecen_tuzolto_koszonet","timestamp":"2021. április. 09. 11:05","title":"14 év után felkereste megmentőjét egy debreceni lány, akit négyévesen kihoztak egy lakástűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatása szerint a Magyar Posta logójával ellátott kamu e-maillel próbálkoznak az adathalász csalók.","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatása szerint a Magyar Posta logójával ellátott kamu e-maillel próbálkoznak...","id":"20210409_kamu_email_posta_adathalaszat_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dcd943-a0ec-4ab3-a7c4-d74861e4964e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_kamu_email_posta_adathalaszat_virus","timestamp":"2021. április. 09. 15:03","title":"Kapott e-mailt a Postától? Vigyázzon, átverés áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt állítja, hogy a nemzeti konzultáció során szavaztak az emberek az iskolanyitás kérdéséről. ","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt állítja, hogy a nemzeti konzultáció során...","id":"20210410_Hadhazy_Orban_Viktor_hazudik_az_iskolanyitasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288aec4f-0e84-4794-9d52-e0ffbd48f810","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Hadhazy_Orban_Viktor_hazudik_az_iskolanyitasrol","timestamp":"2021. április. 10. 14:54","title":"Hadházy: Orbán Viktor hazudik az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem négyszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig már megközelítette a négyszázezret.","shortLead":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem...","id":"20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2127858b-72ab-4429-88b4-c353cde4796c","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","timestamp":"2021. április. 10. 21:21","title":"Egy nap alatt 398 áldozata volt a koronavírusnak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e667a9-69d0-497c-9ee0-8e4714883322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszakövetelték az oroszok Szlovákiától a már leszállított 200 ezer adag Szputnyik V vakcinát, amire Igor Matovič szlovák kormányfőhelyettes előbb Moszkvába, majd Budapestre sietett. Azt még nem jelentette be, hogy sikerült-e elérni, hogy mégis megtarthassák a szállítmányt, de erre utal, hogy azt kérte Magyarországtól: itt végezzék el a szállítmány laboratóriumi vizsgálatait. Orosz lapok közben már Soros György lejárató kampányát látják az oltóanyagot övező bizalmatlanság hátterében.



","shortLead":"Visszakövetelték az oroszok Szlovákiától a már leszállított 200 ezer adag Szputnyik V vakcinát, amire Igor Matovič...","id":"20210409_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_oroszorszag_magyarorszag_igor_matovic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e667a9-69d0-497c-9ee0-8e4714883322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8656c4f-709d-423f-82ed-da59119fe874","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_szlovakia_oroszorszag_magyarorszag_igor_matovic","timestamp":"2021. április. 09. 15:21","title":"Az oroszok visszakérték, most mégis a magyarok vizsgálhatják be a szlovákoknak leszállított Szputnyik vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","shortLead":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","id":"20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f6e26-8de6-465b-8f03-b28856dbf975","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","timestamp":"2021. április. 10. 17:03","title":"Medgyessy szerint hibázott a DK, amikor a keleti vakcinák ellen beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]