A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett. 740 lóerős lett a kis BMW M2

Közel hétezerrel több nyolcadik osztályos diák van idén, mint a 2019/2020-as tanévben. Élesebbé vált a verseny a gimnáziumi helyekért Gy. Németh Erzsébet szerint próbáltak egyeztetni a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. Az UEFA közleményéből értesült Budapest, hogy telt házas Eb-meccsek lehetnek a városban

Az Unitree nevű kínai vállalat a Star Wars egyik zenéjére videózta le a cég által fejlesztett robotkutyasereget. Félelmetes, ahogy egyszerre mozdul meg több tucat kínai robotkutya Egy neve elhallgatását kérő szemész szerint amit az intenzíves kollégái tudnak, az a Covid esetében nem működik, a megszokott lélegeztetési stratégiák rengeteg embernél nem válnak be. Covid osztályos orvos: Zsákbamacska, hogy melyik beteggel mi történik

Zivatar és szél miatt adtak ki figyelmeztetést, gyors lehűlés jön. Hétfő délután érkezik a rossz idő Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Kedvezőtlen járványügyi előrejelzés itthon, a britek már kocsmázhatnak A csaknem ezer, Szlovákiából elhurcolt lány és fiatal nő történetéről mégis alig tudunk valamit. Egy nemrég megjelent könyvből a lányok sorsával párhuzamosan a haláltábor gépezetenének a működésébe is betekintést kapunk. Egy olyan folyamatba, amelynek a végén ezek az emberek csak azt tudták mondani: „olyasmivé váltunk, amire nincsenek szavak". Auschwitzban minden túlélő átélt valamit, amiről képtelen beszélni