Rabkórházba szállították át hétfőn Alekszej Navalnijt rohamosan romló egészségi állapota miatt a 2. számú pokrovi börtönből. Az orosz ellenzéki politikus akkor már húsz napja éhségsztrájkolt tiltakozásul amiatt, hogy nem engednek be hozzá olyan orvosokat, akikben megbízik, illetve nem biztosítanak számára megfelelő orvosi ellátást. Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) Vlagyimir megyei parancsnoksága ezzel szemben azt állítja, hogy Navalnijt naponta megvizsgálja egy általános orvos, állapota kielégítő. Azt is közölte a szervezet, hogy „a páciens beleegyezésével vitaminkúrát rendeltek el”.

Az FSZIN bejelentését követően a Meduza orosz hírportál arról írt, hogy a 3. számú pokrovi börtön rabkórháza hírhedt hely. Egy korábbi fogvatartott arról számolt be, hogy öt-nyolc embert zsúfolnak a kis cellákba, akiknek napközben tilos lefeküdniük vagy akár az ágynak dőlniük. Időnként egy-másfél órára engedélyezik csak, hogy lepihenjenek. Azokat, akik szót emeltek a részlegben tapasztalt állapotok miatt, megverték és napokra az ágyukhoz kötözték, így a vécét sem használhatják maguktól.

Egy orosz lap, a Daily Storm 2018-ban ugyancsak fogvatartottak elbeszélései alapján arról számolt be, hogy az intézményben kínozzák is a benn lévőket, akár egyes rabok a börtön személyzetével közösen „oktatási célból” vagy folyamatban lévő nyomozásokkal összefüggésben. A források azt állították, hogy a bántalmazott, például árammal sokkolt emberek, akik nem bírták tovább elviselni a kínzásokat, végül bármilyen dokumentumot hajlandóak voltak aláírni, amit a börtön- vagy a nyomozó hatóság eléjük tett. Az elbeszélések szerint a kínzások a börtönkórház pszichiátriai részlegén zajlottak.

„Vitaminkúra”

A Navalnij által támogatott orvosszervezet vezetője, Anasztaszija Vasziljeva szombaton azt mondta, hogy a felfüggesztett börtönbüntetés feltételeinek megsértése címén két és fél évi letöltendő szabadságvesztésre ítélt 44 éves politikus életének megmentése érdekében azonnali beavatkozásra van szükség. Egyik orvosa, Jaroszlav Asihmin ugyanis a családtól kapott vizsgálati eredményekre hivatkozva azt állította, hogy Navalnij akár a közeli napokban meghalhat, mivel rendkívül rossz a vérképe. A doktor szerint a leletek arra vallanak, hogy szív- és veseleállás fenyegeti. Emellett korábban az MR-vizsgálat két porckorongsérvet mutatott ki nála, valamint magas láz és köhögés gyötörte.

Az AP hírügynökség jelentése szerint kedden Vasziljeva és két másik orvos is elment a börtönkórházhoz, ahol órákig várakoztak, de nem engedték be őket. Vlagyim Kobzev, Navalnij egyik ügyvédje pedig arról számolt be, hogy tudomása szerint ügyfele vasárnap óta kizárólag egyetlen glükózinjekciót kapott. Hat másik alkalommal is megpróbálták neki beadni a szert, sikertelenül, az őt ellátó egészségügyisek ugyanis nem találták meg a vénáját. „A karjai tele vannak kék foltokkal” – írta Kobzev.

Ezt erősítette meg Navalnij másik jogi képviselője, Olga Mihajlova, aki kedden bemehetett Navalnijhoz – akit a tbc-seket kezelő börtönkórház magáncellájában helyezték el –, majd a Dozsgy ellenzéki online televíziónak azt mondta:

az őrizetes folytatja az éhségsztrájkot, nehezére esik a beszéd és az ülés.

Tüntetés készül

Navalnij támogatására szerdára tüntetést jelentettek be Moszkva központjába, a Manézs térre, a demonstrációra azonban nem adtak engedélyt. Az orosz főváros polgármesteri hivatalának biztonsági és korrupcióellenes osztálya azt közölte, hogy a beadvány nem felelt meg a vonatkozó törvényeknek, emellett a megmozdulás kezdeményezői külföldön tartózkodnak.

Az ellenzéki politikus szimpatizánsai január 23-án, 31-én és február 2-án tartottak tiltakozást Oroszország több városában. Az OVD-Info civil szervezet szerint ezeknek több mint 11 ezer részvevőjét vették őrizetbe a hatóságok.

A hivatal emlékeztetett arra, hogy a járványhelyzet miatt Moszkvában fokozott készültség van érvényben, amely miatt továbbra is tilos nyilvános tömegrendezvényeket tartani. A közlemény szerzői kilátásba helyezték, hogy ha megkísérlik megtartani a nem engedélyezett akciót, akkor annak szervezőit és részvevőit felelősségre fogják vonni.

A moszkvai városi bíróság továbbá kedden helybenhagyta Szergej Szobjanyin fővárosi polgármester rendeletét, amely – határidő megnevezése nélkül – megtiltotta a tömegrendezvények megtartását. Az intézkedést több városi képviselő egyebek között arra hivatkozva támadta meg, hogy a Luzsnyiki stadionban a Krím elcsatolásának évfordulóján, március 18-án, 80 ezer ember részvételével tartottak gálakoncertet, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is jelen volt.

„Ennek olcsó PR-szaga van”

Közben Valerij Fagyejev, az orosz elnök mellett működő emberi jogi tanács elnöke Nyizsnyij Novgorodban újságíróknak kijelentette, hogy a testületnek nem áll módjában megfigyelőket küldenie a tüntetésekre, de figyelemmel fogja kísérni az eseményeket. Az is közölte, hogy nem fogja felkeresni a börtönben Navalnijt.

"És ha odautazom, és meglátok egy beteg, nem egészséges, lefogyott embert, akkor mi lesz? Ennek olcsó PR-szaga van. Így is el tudjuk képzelni, hogy mi megy ott. Egyelőre egyáltalán nem tervezzük a látogatást" – nyilatkozott az Interfax hírügynökség jelentése szerint. „Ezt most laikusként és nem orvosként mondom: ha az egészségi állapota megromlott attól, hogy nem eszik, mit fog mondani azt orvos? Azt, hogy ennie kell” – tette hozzá.