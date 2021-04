Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az autópálya teljes szélességében áll a forgalom, a rendőri intézkedés folyamatban van.\r

\r

","shortLead":"Az autópálya teljes szélességében áll a forgalom, a rendőri intézkedés folyamatban van.\r

\r

","id":"20210427_Nagy_a_torlodas_az_M1es_autopalyan_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f7ea8d-1fae-4d65-9008-434188714e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Nagy_a_torlodas_az_M1es_autopalyan_baleset_miatt","timestamp":"2021. április. 27. 07:10","title":"Baleset miatt teljes útlezárás az M1-es autópályán Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386d4579-8084-4a67-b8a7-b18c8b5c9358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biciklivel hajtott neki az idős nőnek egy férfi.","shortLead":"Biciklivel hajtott neki az idős nőnek egy férfi.","id":"20210426_temeto_jarokeretes_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386d4579-8084-4a67-b8a7-b18c8b5c9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e96d6d-9c27-40ea-8062-75a773c08323","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_temeto_jarokeretes_rablas","timestamp":"2021. április. 26. 08:24","title":"Elütötte a temetőben a járókeretes nőt, majd kirabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek kiberbiztonsági kockázata nem elhanyagolható.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek...","id":"20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6b4bd-8b0a-41fe-9e42-afb6396e17c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","timestamp":"2021. április. 27. 11:03","title":"175 millió IP-címet adott át a Pentagon egy cégnek, és volna itt egy furcsaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja, hogy egy-egy ötlet megvalósulhasson. A filmet most három részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja...","id":"202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5afdb0-67b9-44f8-9ce3-5649cd21e450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be07c822-ed73-4c03-b09c-3ad73c447842","keywords":null,"link":"/kultura/202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","timestamp":"2021. április. 26. 10:10","title":"Dokumentumfilm mutatja meg, hogyan kezdődött a magyar startup-láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","shortLead":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","id":"20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d865ef64-b7fe-4835-aca0-929fcf70c47e","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","timestamp":"2021. április. 27. 10:32","title":"Meggyújtana otthon egy irodaszagú gyertyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","shortLead":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","id":"20210427_rendor_demens_no_elfogas_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2c21-8b40-4970-9a7a-74ef5fe027bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_rendor_demens_no_elfogas_","timestamp":"2021. április. 27. 14:12","title":"Gúnyosan nevetgéltek a rendőrök egy idős, demens nő elfogásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek köszönhetően szinte azonnal kattant a bilincs Joannisz Lagosz csuklóján Brüsszelben. Lagosz a görög neonáci párt, az Arany Hajnal egyik vezető alakja.","shortLead":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek...","id":"20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31e23-5318-4f87-8be7-8e1139d92d60","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","timestamp":"2021. április. 27. 16:49","title":"Letartóztattak egy görög újnáci EP-képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene nekik a hegyközség.","shortLead":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene...","id":"202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fefd28-0bd6-491a-93d8-ee5c715b1531","keywords":null,"link":"/360/202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","timestamp":"2021. április. 26. 14:00","title":"Rátennék Sopront a borturizmus térképére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]