[{"available":true,"c_guid":"0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább tópartra, teljeskörű kiszolgálásra és persze svédasztalra vágynak azok a magyarok, akik nyaralást terveznek - derül ki egy felmérésből. A megkérdezettek ötöde viszont nem tervez nyaralást.","shortLead":"Leginkább tópartra, teljeskörű kiszolgálásra és persze svédasztalra vágynak azok a magyarok, akik nyaralást terveznek...","id":"20210505_nyaralas_felmeres_danubius_hotels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b007e957-eb69-4958-b973-9a9c41e5ee30","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_nyaralas_felmeres_danubius_hotels","timestamp":"2021. május. 05. 22:05","title":"Majdnem minden második magyar itthon nyaralna idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről megállapodás is született.","shortLead":"Erről megállapodás is született.","id":"20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecbbe54-bc2e-45ab-be15-c8c8c639338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","timestamp":"2021. május. 05. 14:35","title":"Együttműködik a GVH és a Miniszterelnökség a közbeszerzési kartellek feltárása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány végéig várhatnak arra az endometriózisban szenvedő nők, hogy a kormány napirendre vegye helyzetük rendezését. Előbb ugyanis nem születik meg az a rendelet, amelyben néhány egészségügyi ellátásánál engedélyezhetik, hogy az orvos magán- és állami ellátásban is kezelhesse ugyanazt a beteget. ","shortLead":"A járvány végéig várhatnak arra az endometriózisban szenvedő nők, hogy a kormány napirendre vegye helyzetük rendezését...","id":"20210506_endometriozis_kormany_gulyas_gergely_szentkiralyi_alexandra_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628dcef3-32a4-40fb-b39c-8870e89ae324","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_endometriozis_kormany_gulyas_gergely_szentkiralyi_alexandra_egeszsegugy","timestamp":"2021. május. 06. 15:56","title":"A kormány a járvány végéig nem könnyíti meg az endometriózisban szenvedők helyzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely a válságból való gyors kilábalást, ám a felturbózott államadósság komótos csökkentését ígéri.","shortLead":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely...","id":"20210504_Szep_remenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85ed6c0-e54c-475d-9cb1-e71dcad29cc7","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szep_remenyek","timestamp":"2021. május. 05. 13:00","title":"A választásokig szórja a pénzt a kormány, utána jöhet a szigor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702d90fb-ffa1-4559-ad93-8dfbf5eb950c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező rendőrök tudták, hogy a szemetes mögött kell keresni a férfit.","shortLead":"A kiérkező rendőrök tudták, hogy a szemetes mögött kell keresni a férfit.","id":"20210506_betores_dob_utca_terfigyelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702d90fb-ffa1-4559-ad93-8dfbf5eb950c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee463f-8540-40c8-ba28-5470351dda69","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_betores_dob_utca_terfigyelo","timestamp":"2021. május. 06. 09:31","title":"Hiába bújt a kukák mögé a betörő, lebuktatta a kamera - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","shortLead":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","id":"20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a823c2e1-bc42-459a-90d1-c1d6ba61a9b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","timestamp":"2021. május. 06. 18:03","title":"Közép-Európa legmodernebb biobankját alakítják ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661f5eed-2694-46ef-93b8-27cb585cac65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet felvenni a küzdelmet az inflációval szemben?","shortLead":"Hogyan lehet felvenni a küzdelmet az inflációval szemben?","id":"20210505_Vita_alakult_ki_az_amerikai_penzugyminiszter_a_legutobbi_kijelentese_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=661f5eed-2694-46ef-93b8-27cb585cac65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124a7dc2-b17c-441a-8007-bba6c5ef2fbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Vita_alakult_ki_az_amerikai_penzugyminiszter_a_legutobbi_kijelentese_korul","timestamp":"2021. május. 05. 12:14","title":"Vita alakult ki az amerikai pénzügyminiszter legutóbbi kijelentése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során felrobbantak.\r

","shortLead":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során...","id":"20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0263ac-d812-48b2-b66e-5c692f43e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","timestamp":"2021. május. 06. 05:49","title":"Ötödik próbálkozásra sikerrel landolt a Starship űrhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]