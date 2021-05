Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-jelöltséget pedig Karácsony Gergely nyerné, őt tartják ugyanis a legszimpatikusabbnak a választók egy újabb felmérés alapján.","shortLead":"A miniszterelnök-jelöltséget pedig Karácsony Gergely nyerné, őt tartják ugyanis a legszimpatikusabbnak a választók...","id":"20210506_publicus_intezet_ellenzeki_osszefogas_ellenzek_fidesz_valasztas_2022_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8784113c-bc89-4dc1-8f6d-7ee4819f1f46","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_publicus_intezet_ellenzeki_osszefogas_ellenzek_fidesz_valasztas_2022_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 06. 07:32","title":"Publicus: vezet az ellenzéki összefogás a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","shortLead":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","id":"20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4a8bd-6f9b-4e0c-8320-053e8cffe377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 06. 09:41","title":"A Renault után a Nissan is kiszállt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","shortLead":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","id":"20210505_tanarok_pedagogus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe206ccd-e9cb-4b79-9b00-b39104c45afa","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_tanarok_pedagogus_oltas","timestamp":"2021. május. 05. 08:31","title":"Népszava: több tanár úgy kapott oltási behívót, hogy azon nem volt időpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 07. 07:30","title":"Megatrendek árnyékában: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha minden jól megy, akkor nyár végén – írja a brüsszeli Politico, amely szlalomhoz hasonlítja a folyamatot, amelyhez mind a 27 tagállamnak hozzá kell járulnia.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor nyár végén – írja a brüsszeli Politico, amely szlalomhoz hasonlítja a folyamatot, amelyhez...","id":"20210505_Mikor_lesz_penz_a_750_milliard_euros_unios_valsagkezelo_alapbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf6dcc1-c280-4fd8-828b-81ce4834a73b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Mikor_lesz_penz_a_750_milliard_euros_unios_valsagkezelo_alapbol","timestamp":"2021. május. 05. 10:01","title":"Mikor lesz pénz a 750 milliárd eurós uniós válságkezelő alapból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb, fenntartható módon, laboratóriumban előállított drágaköveket használ.","shortLead":"Nem készít többé természetes gyémántokkal díszített ékszereket a Pandora dán cég, a jövőben megfizethetőbb...","id":"20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27cd29ba-0252-4bd5-b9c5-46823077d62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7791b82-68b7-4655-874f-9e83e09103c0","keywords":null,"link":"/elet/20210505_A_Pandora_hatat_fordit_a_termeszetes_gyemantoknak","timestamp":"2021. május. 05. 09:02","title":"A Pandora hátat fordít a természetes gyémántoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan nem tudják, de Kínában rendkívül népszerű a Microsoft alapítója.","shortLead":"Sokan nem tudják, de Kínában rendkívül népszerű a Microsoft alapítója.","id":"20210505_Hatalmas_port_kavart_Bill_Gates_valasa_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b4f453-17d6-499e-9ffd-96f9b407fdaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Hatalmas_port_kavart_Bill_Gates_valasa_Kinaban","timestamp":"2021. május. 05. 14:10","title":"A kínaiak nem tudják túltenni magukat Bill Gates válásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","shortLead":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","id":"20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d00f27-7aa6-4f24-bb95-4087104a3c2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","timestamp":"2021. május. 05. 11:44","title":"Dél-Koreai kutatók szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásának első dózisa is komoly védelmet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]