Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá, hogy óvatlanul össze lehessen törni.","shortLead":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá...","id":"20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f300af3b-3ed3-44e2-a828-94f5afa371a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","timestamp":"2021. május. 10. 04:32","title":"Megmutatta a Ferrari 448 Pista, mivé fajulhat egy óvatlan gyorsítás - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff251737-a3a6-4963-b99d-f0026b1bae0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

","shortLead":"Khan 1,2 millió voksot kapott, Shaun Bailey, a kormányzó Konzervatív Párt jelöltje 977 ezret.\r

","id":"20210509_sadiq_khan_london_polgarmester_ujravalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff251737-a3a6-4963-b99d-f0026b1bae0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69350971-3359-4344-a897-f5f0ce9a4061","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_sadiq_khan_london_polgarmester_ujravalasztas","timestamp":"2021. május. 09. 08:39","title":"Sadiq Khant újraválasztották London polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02672fc-0dca-4fab-828f-23344db1fe46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sajtóinformációk szerint a 28 éves Karman Grewal halt meg a lövöldözésben.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a 28 éves Karman Grewal halt meg a lövöldözésben.","id":"20210510_Vancouver_repter_bubanda_lvldzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02672fc-0dca-4fab-828f-23344db1fe46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc279ab-b01f-4b4f-95f3-95aea899c4e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Vancouver_repter_bubanda_lvldzes","timestamp":"2021. május. 10. 11:53","title":"A vancouveri reptéren intézték a leszámolást a bűnbandák, a rendőrökre is rálőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi miniszterrel, de a távmunkáról és az egységes európai minimálbér elutasításáról is beszélt.","shortLead":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi...","id":"20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44a3a6-65ce-425f-9fcb-7fc05a98e898","keywords":null,"link":"/kkv/20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","timestamp":"2021. május. 08. 15:12","title":"Palkovics: A cégvezetőkre és a dolgozókra kell hagyni, mi legyen a home office sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös baktériummal. Génállománya ennyi ideje nem módosult, sehol egy mutáció. ","shortLead":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös...","id":"202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5d4e32-4b66-4cf6-8e7e-77c1de9bab18","keywords":null,"link":"/360/202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","timestamp":"2021. május. 09. 08:30","title":"Létezik egy baktérium, amely 165 millió éve semmit nem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","shortLead":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","id":"20210509_jatekszin_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3281530-a449-4434-b960-51cade0eb204","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_jatekszin_nyitas","timestamp":"2021. május. 09. 10:51","title":"Május 22-én újranyit a Játékszín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő héten 215 millió forintért lehet játszani.","shortLead":"A következő héten 215 millió forintért lehet játszani.","id":"20210509_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24a29a-058e-4490-851f-aff7275e5458","keywords":null,"link":"/elet/20210509_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","timestamp":"2021. május. 09. 18:40","title":"Ezt a hat számot senkinek sem sikerült eltalálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk arról ír, hogy a volt megasztáros a felesége nevére alapított céggel 73 milliós hitelt vett fel.","shortLead":"A Blikk arról ír, hogy a volt megasztáros a felesége nevére alapított céggel 73 milliós hitelt vett fel.","id":"20210510_fekete_david","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed2977b-80ea-4026-bd16-aa2a867cf34e","keywords":null,"link":"/elet/20210510_fekete_david","timestamp":"2021. május. 10. 07:23","title":"Felesége is feljelentette az őrizetben lévő Fekete Dávidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]