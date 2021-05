Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"212a97e1-38bf-4f97-81e7-a2a1db7628a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy zászló nélküli kishajót állított meg az amerikai cirkáló. Nagyon sok fegyvert rejtett az alsó fedélzet.","shortLead":"Egy zászló nélküli kishajót állított meg az amerikai cirkáló. Nagyon sok fegyvert rejtett az alsó fedélzet.","id":"20210510_fegyverszallitmany_amerikai_haditengereszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=212a97e1-38bf-4f97-81e7-a2a1db7628a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768ba773-0c30-48a4-9f48-0721ed2b958d","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_fegyverszallitmany_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. május. 10. 18:51","title":"Fotó: Óriási fegyverszállítmányt foglalt le az amerikai haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","shortLead":"Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik.","id":"20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a2bcbed-d42f-4a0c-b8b4-e41af216416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e04bec-d0e4-4290-ae5d-df748da6f416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Nincs_kivetel_mindenkitol_kerik_a_vedettsegi_igazolvanyt_a_szallodakban","timestamp":"2021. május. 09. 20:57","title":"Nincs kivétel, mindenkitől kérik a védettségi igazolványt a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt hangsúlyozta Athénban Spanyolország és Görögország miniszterelnöke. A két állam a 750 milliárd eurós válságkezelő alap fő kedvezményezettjei közé tartozik.

","shortLead":"Ezt hangsúlyozta Athénban Spanyolország és Görögország miniszterelnöke. A két állam a 750 milliárd eurós válságkezelő...","id":"20210511_Hova_vezethet_a_kozos_unios_hitelfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df283347-f455-4179-86af-75df965eb5d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hova_vezethet_a_kozos_unios_hitelfelvetel","timestamp":"2021. május. 11. 16:16","title":"Hova vezethet a közös uniós hitelfelvétel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","shortLead":"Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.","id":"20210511_novak_tartasdij_behajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b7224d-d040-4172-ac22-447ef745034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_novak_tartasdij_behajtas","timestamp":"2021. május. 11. 15:18","title":"Novák: Felgyorsítjuk és hatékonyabbá tesszük a tartásdíj behajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","shortLead":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","id":"20210510_medvelabnyom_borzsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9170bb-4ac4-4951-ba58-24e14a9ba3df","keywords":null,"link":"/elet/20210510_medvelabnyom_borzsony","timestamp":"2021. május. 10. 10:11","title":"Most a Börzsönyben találtak egy medvelábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport rendezvényekre. Az esküvők és a céges ünnepségek még nem lesznek így sem megengedettek.","shortLead":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport...","id":"20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad850f0-8622-4fd3-8035-2884cb1e2f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 19:37","title":"Zöld útlevéllel és részletes szabályokkal nyit Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég mesterséges intelligenciája, ha több millió partnerrel kell tárgyalásokat folytatni.","shortLead":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég...","id":"202118_totumpaktum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de930180-baae-4933-a774-4d8d894afe65","keywords":null,"link":"/360/202118_totumpaktum","timestamp":"2021. május. 11. 14:00","title":"Nem fárad el és végtelenül türelmes: jól járhatunk, ha robot üzletel helyettünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem javították a problémás részt. ","shortLead":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem...","id":"20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dbe690-507e-4ab4-97d5-ba382d7740b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","timestamp":"2021. május. 10. 13:45","title":"Hibás a Covid-oltás regisztrációs felületének gyengénlátó verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]