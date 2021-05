Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985a7d9-a84b-41d1-a689-cb6fedd31563","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","timestamp":"2021. május. 12. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Kínai kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két híres politikatudós, akik Orbán Viktor hatalmi rendszerét is részletesen elemzik.","shortLead":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két...","id":"202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fcb79-6aa0-405d-988b-fdd0259e37d5","keywords":null,"link":"/360/202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","timestamp":"2021. május. 10. 19:00","title":"\"A fény kialszik\": Kevés esélye maradt a liberalizmusnak a Frankenstein-koalíció ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő teszteredmények születtek, amikor összehasonlították az immár két és fél éves iPhone XR-t az iPhone 11-gyel, illetve iPhone 12-vel.","shortLead":"Meglepő teszteredmények születtek, amikor összehasonlították az immár két és fél éves iPhone XR-t az iPhone 11-gyel...","id":"20210512_iphone_ios_1451_teljesitmenyfojtas_vagy_bug","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7354ad-5fdf-479e-bab4-9602dc0a04f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_iphone_ios_1451_teljesitmenyfojtas_vagy_bug","timestamp":"2021. május. 12. 09:03","title":"Hiba vagy funkció? A frissítés után gyorsabb lett a 2,5 éve kiadott iPhone, mint a legújabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","shortLead":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","id":"20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c80121-ad78-4301-9421-be27d64d5a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 20:16","title":"Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","shortLead":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","id":"20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebf26e0-b769-4944-9b5d-dae3154697cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","timestamp":"2021. május. 11. 20:18","title":"Elképesztő, mekkora kárt okoznak az invazív növények és állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","shortLead":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","id":"202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e8ec8-0fe1-4894-8af2-8c5d611ffd03","keywords":null,"link":"/360/202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","timestamp":"2021. május. 11. 10:00","title":"Több száz milliárdért ráfekszik a hadiipari fejlesztésekre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","shortLead":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","id":"20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeada52-e71d-4ab9-b90b-99d8ec9f8aaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","timestamp":"2021. május. 11. 10:40","title":"Az Oscar-díjas Hans Zimmer hangszereli az új elektromos BMW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]