[{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.","shortLead":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról...","id":"20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126deb60-4330-4306-825a-8fb8ef982232","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","timestamp":"2021. május. 12. 14:45","title":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","shortLead":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","id":"20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd74e2-5981-463a-af6f-b619dc0a1c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","timestamp":"2021. május. 14. 12:51","title":"6,6-os erősségű földrengés volt Szumátránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek hívják.","shortLead":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek...","id":"20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfbdebd-d1e4-4e64-b9a9-5a39008b1e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","timestamp":"2021. május. 12. 15:03","title":"A körmön megjelenő halvány vonalak is utalhatnak arra, hogy átesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pop-up store-nak hívják az ilyen jellegű kereskedéseket, amely Budapesten nyitott.



","shortLead":"Pop-up store-nak hívják az ilyen jellegű kereskedéseket, amely Budapesten nyitott.



","id":"20210514_Megnyitott_a_magyar_Tesla_bolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcfb8da-ed02-423c-af73-fe76421260d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Megnyitott_a_magyar_Tesla_bolt","timestamp":"2021. május. 14. 10:25","title":"Megnyitott a magyar Tesla-bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","id":"20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bb2443-d585-4cfe-8cba-a5413417bf04","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 13. 08:39","title":"Koronavírus: 82 elhunyt, 1416 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek folyamatosan kommunikálnak. Beszélt arról is, a hitelmoratóriumot a lakosság fele kérte.","shortLead":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek...","id":"20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262148a-ad57-449b-a572-b25f1ddd7cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","timestamp":"2021. május. 13. 10:49","title":"Csányi Sándor szerint meredek, de folyamatos növekedés várható a gazdaságban a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök feleségével közösen egy alapítványt hozott létre, hogy az érintetteket segítsék.","shortLead":"A köztársasági elnök feleségével közösen egy alapítványt hozott létre, hogy az érintetteket segítsék.","id":"20210512_ader_janos_alapitvany_arva_felarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f34b1bf-c7fb-419f-a174-4a3febd10e16","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ader_janos_alapitvany_arva_felarva","timestamp":"2021. május. 12. 16:54","title":"Áder: 522 olyan családról tudni, ahol a járvány miatt árván vagy félárván maradtak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]