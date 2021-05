Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb üzenetküldő, a Telegram kitalálója.","shortLead":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb...","id":"20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df64f6bf-ad9e-4f2c-81c2-12f14ed87235","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","timestamp":"2021. május. 25. 11:03","title":"“Amikor egy iPhone-t kell használnom, úgy érzem, mintha visszazökkennék a középkorba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0575a80-075e-4481-b559-a4b48cf47316","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","timestamp":"2021. május. 25. 16:50","title":"Dobrev Klára egy belarusz aktivistával beszélve villantotta meg orosz nyelvtudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon estek át, ami némely esetben még a sokat látott szakembereket is meglepte. ","shortLead":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon...","id":"202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976fdb4d-eb85-4f85-ae22-c0bab7c3166f","keywords":null,"link":"/360/202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","timestamp":"2021. május. 25. 15:00","title":"Jobb lett azok párkapcsolata, akikkel home office idején humánusan bánt a főnökük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"Közeledik a nyár, uniós szinten tisztázódott, hogy milyen szabályok szerint utazhatunk Európa-szerte. Ma már rengeteg bankkártyához adnak beépített utasbiztosítást, mielőtt azonban nekivágnánk egy külföldi nyaralásnak, érdemes lehet utánajárni, mi történik, ha a javuló járványhelyzet ellenére külföldön fertőződünk meg az új koronavírussal.","shortLead":"Közeledik a nyár, uniós szinten tisztázódott, hogy milyen szabályok szerint utazhatunk Európa-szerte. Ma már rengeteg...","id":"20210525_covid_utasbiztositas_bankkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99169adf-b6f0-4487-bc4d-ca9265cb9411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5208cd2-ad64-4ead-8bc3-861009ae5cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_covid_utasbiztositas_bankkartya","timestamp":"2021. május. 25. 16:40","title":"Fizetnek-e Covidra a bankkártyába épített utasbiztosítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő alatt az autósok, most teljesen kiürültek.","shortLead":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő...","id":"20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8b2e9-d456-4524-83c3-d3942df8a0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","timestamp":"2021. május. 25. 13:36","title":"Vége az ingyenes parkolásnak, és ez jól látható az előtte-utána fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) az atv.hu-nak a minszki Ryanair incidenssel kapcsolatos kérdéseinkre. Az uniós vezetők válaszlépésekről tárgyalnak Brüsszelben. \r

\r

","shortLead":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2632ad-4463-4b30-98cc-14216383bb43","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","timestamp":"2021. május. 24. 22:07","title":"Brüsszelben szankciókról tárgyalnak, megszólalt a magyar külügy is a minszki incidenssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691fe258-17df-47fa-9b3b-23bd44d66782","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili Budapesten meglátogatta unokáját, Juditot, aki az egykor Magyarországon hagyott lányának, kis Lilinek a gyermeke. Találkozásuk újabb családi traumát elevenített fel. Közben Lili másik lánya, Edit találkozót kér féltestvérétől, hogy rendezni tudják az évek óta megromlott viszonyt. Lili, második rész. ","shortLead":"Lili Budapesten meglátogatta unokáját, Juditot, aki az egykor Magyarországon hagyott lányának, kis Lilinek a gyermeke...","id":"20210525_Doku360_Lili_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=691fe258-17df-47fa-9b3b-23bd44d66782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030a81f8-5b19-4123-b150-8f2f508d088e","keywords":null,"link":"/360/20210525_Doku360_Lili_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 25. 19:00","title":"Doku360: Azt mondta, neki véget értek a szülői kötelezettségei, és van egy órám, hogy összepakoljak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét a Pest megyei Nagykőrösön.","shortLead":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét...","id":"20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab45f45-f634-41fb-a67c-fab14befac19","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","timestamp":"2021. május. 24. 19:27","title":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]