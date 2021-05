Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2018e306-bab3-4ff9-8dd0-1180e7c5e4fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasúti dolgozókra nyitott tüzet egy támadó egy kocsiszínben.","shortLead":"Vasúti dolgozókra nyitott tüzet egy támadó egy kocsiszínben.","id":"20210526_lovoldozes_san_jose_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2018e306-bab3-4ff9-8dd0-1180e7c5e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1096ee9e-6888-4a38-9c5b-c2286586db44","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_lovoldozes_san_jose_vasut","timestamp":"2021. május. 26. 21:01","title":"Lövöldözés történt a San Jose-i pályaudvarnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edf011b-84f4-4268-9e26-37828003b4c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A látványossággal az újrahasznosítható hidrogén előnyeire hívta fel a figyelmet.","shortLead":"A látványossággal az újrahasznosítható hidrogén előnyeire hívta fel a figyelmet.","id":"20210527_hidrogen_energia_vilagitas_eiffel_torony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1edf011b-84f4-4268-9e26-37828003b4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e9c89d-2a4b-4ce5-bc35-aeb16ff2c40b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_hidrogen_energia_vilagitas_eiffel_torony","timestamp":"2021. május. 27. 13:44","title":"Hidrogénből nyert energiával világították meg az Eiffel-tornyot a klímavédelem jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az elsőséghez a világjárvány is hozzájárult.","shortLead":"Az elsőséghez a világjárvány is hozzájárult.","id":"20210527_Brexithatas_Kina_lett_a_britek_fo_szallitoja_megelozve_Nemetorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82450c3-f8ef-4d0b-8858-5408343eaf60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_Brexithatas_Kina_lett_a_britek_fo_szallitoja_megelozve_Nemetorszagot","timestamp":"2021. május. 27. 17:25","title":"Brexit-hatás: Kína lett a britek fő szállítója, megelőzve Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél. A minisztérium 2023-ra negyvenezer külföldi diákot szeretne látni itthon, ami jó eséllyel elérhető cél még a járvány ellenére is.","shortLead":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél...","id":"20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbaebd6-ddaa-4a2c-9834-3331b6ba9e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","timestamp":"2021. május. 26. 15:20","title":"ITM: Egyre több külföldi hallgató tanul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","shortLead":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","id":"20210527_Tallai_foci_sport_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5054548-0f31-4fd2-82b1-328ebd130ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Tallai_foci_sport_tao","timestamp":"2021. május. 27. 06:58","title":"Tállai: Tíz év alatt 220 százalékkal nőtt a magyar focisták száma a tao-rendszer bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","shortLead":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","id":"20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1700e-5499-48a0-8343-8f2b858068e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 11:35","title":"Honvédelmi Minisztérium: A Honvédség parancsnoka maga kérte a felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi köréből kiszálltak, Diósgyőrben szerinte a foci nem tartozik hozzájuk.","shortLead":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi...","id":"20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86dbeb2-9ac6-45b7-a0cb-b2edfbb25883","keywords":null,"link":"/sport/20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","timestamp":"2021. május. 27. 11:28","title":"Mészáros Lőrinc kétlaki életbe kezd: Budapesten is lesz „bázisa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]