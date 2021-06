Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google június 1-jével korlátozza a Google Fotók használatát: aki több mint 15 GB adatot tárol az összes Google-szolgáltatásában együttvéve, annak fizetnie kell a plusz tárhelyért.","shortLead":"A Google június 1-jével korlátozza a Google Fotók használatát: aki több mint 15 GB adatot tárol az összes...","id":"20210601_google_fotok_tarhely_felhoszolgaltatas_fizetos_fototarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b25388-5d55-4e3b-9ae9-2d0d50e319f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_google_fotok_tarhely_felhoszolgaltatas_fizetos_fototarolas","timestamp":"2021. június. 01. 09:33","title":"Kellemetlen meglepetés érheti, ha a Google Fotókat használja – lehet, hogy mától fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka, amellyel újraszabályoznák ezt a területet, de az érdekek összeütközése miatt ez nagyon nehéz lesz.","shortLead":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka...","id":"20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11475a10-2967-4813-bc9f-9a965da88b06","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","timestamp":"2021. május. 31. 17:27","title":"Uniós vita az állatjólétről: a kamionsofőr vezetési technikáján is múlik, milyen minőségű hús kerül az asztalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2a6ba1-5706-4828-bf4d-505c39b60b4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimagaslóan népszerűek a felhőszolgáltatások az okostelefon-felhasználók körében – derült ki a Huawei közel ezerötszáz választ összesítő online felméréséből. A válaszadók 88 százaléka használ valamilyen felhőszolgáltatást, 61 százalékuk pedig már így készít biztonsági mentést az okostelefonján található fájlokról. A felhasználók szerint az adatokat kényelmes és biztonságos a felhőben tárolni, ugyanakkor a nagyobb tárhelyért már kevesen lennének hajlandók fizetni.","shortLead":"Kimagaslóan népszerűek a felhőszolgáltatások az okostelefon-felhasználók körében – derült ki a Huawei közel ezerötszáz...","id":"20210601_huawei_cloud_felhoszolgaltatasok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a6ba1-5706-4828-bf4d-505c39b60b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a40a9b-6a66-4902-a63a-fdd28fb24ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_huawei_cloud_felhoszolgaltatasok_felmeres","timestamp":"2021. június. 01. 11:03","title":"Imádják a magyarok a felhőt, csak ne kelljen fizetni érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2","c_author":"Windisch Judit - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek, ahol szinte borítékolható egy-egy erős induló győzelme. Ebbe még az sem igazán tudott bezavarni, hogy a Fidesszel együtt mozgó pártfüggetlen Volner János belengette, hogy az online előválasztás meghackelésére készül.","shortLead":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek...","id":"20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18be196-f1f7-47c7-ae39-0f0c8e180251","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Amikor a Jobbik egy DK-s jelöltet támogat, már Volner trollkodására is csak legyintenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","shortLead":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","id":"20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe3ba3-3748-4f00-bffc-1efdb47fc503","keywords":null,"link":"/sport/20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","timestamp":"2021. június. 01. 12:17","title":"Úgy tűnik, Szoboszlai Dominik kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót találni, úgy máshol is megjelenthetnek hasonlók.","shortLead":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót...","id":"20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c51e6e0-6481-4b03-8d03-beecf692411d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","timestamp":"2021. május. 31. 08:33","title":"Megnyitottak az európai “csillagkapuk”, több száz kilométerre élőkkel lehet velük kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4ebcb0-7591-483e-a3dc-26bd054cb552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az első alkalom, hogy a Ford Mondeo utódjának prototípusát tesztelés közben lehet látni.\r

\r

","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a Ford Mondeo utódjának prototípusát tesztelés közben lehet látni.\r

\r

","id":"20210601_Uj_Ford_Mondeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed4ebcb0-7591-483e-a3dc-26bd054cb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8247fbe7-56f5-4c47-b979-7ed2b37373ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Uj_Ford_Mondeo","timestamp":"2021. június. 01. 10:51","title":"Mégse crossover lesz az új Ford Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","shortLead":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","id":"20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d50e94-9834-47bb-8690-850d56feaae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","timestamp":"2021. május. 31. 06:41","title":"Ilyen teljesen új külsővel támadhat az 5-ös BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]